華春瑩以香港立法會為題譏酸美國國會暴力事件

針對美國國會遭抗議者闖入造成死傷，中國外交部發言人華春瑩今天藉機譏諷說，一些美國官員、議員及媒體對當初香港立法會被闖入“用的是什麼詞”，現在對美國用的又是什麼詞？

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據中央社今天報道說，美國會被闖，中國外交部藉香港立法會大肆譏諷。該報道引述華春瑩也說，中方相信美國人民希望安全和安寧，也希望美國人民能夠儘快享有和平、穩定和安全。

該報道說，中國外交部下午舉行例行記者會，有中國媒體刻意將此事與2019年“反送中”示威者進入香港立法會事件作連結，要求華春瑩回應。華春瑩則作上述表示。華春瑩首先聲稱，中國民眾“有權利和自由在網上發表他們的看法和評論，同時很多人在思考”，這是“似曾相識的情景”。但美方一些人、包括一些媒體作出的反應是截然不同的。

華春瑩又針對2019年7月“反送中”示威者進入香港立法會說，香港警方“保持了高度克制和專業”，沒有一個示威者死亡。但現在在華盛頓發生的事情，暴力程度和破壞程度沒有當年香港發生的事件那麼嚴重，但已有4個人死亡。華春瑩說，當時美國的官員、議員、媒體“對香港用的是什麼詞，現在他們對美國用的又是什麼詞呢？”如今美國主流媒體眾口一詞地譴責這是暴力事件，指暴徒、極端分子和惡棍是恥辱的。但當時他們形容香港“暴力示威者”用的是“美麗風景線”，且美化成“民族英雄”。

據中央社，華春瑩語帶譏諷說，美方一些人對2019年香港發生的事情，和今天在美國正在發生的事情“截然不同反應和用詞，這種鮮明的對比及其背後原因是令人深思的，值得大家進行嚴肅和深刻的反思”。華春瑩又聲稱，中方相信美國人民是希望安全和安寧的，特別是在當前疫情的嚴峻形勢下，中方也希望美國人民能夠儘快享有和平、穩定和安全。