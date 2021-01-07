馬雲會坐牢？ 華爾街大佬對賭一美元

阿里巴巴創辦人馬雲自去年十月在上海外灘金融峰會發言抨擊中國金融監管制度不利創新後，至今已超過兩個月未公開露面。美國CNBC記者費伯（David Faber）周二引述知情人士指出，馬雲並未失蹤，只是目前必須保持低調；但美國避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）質疑費伯消息的可信度，並稱馬雲將在十八個月內遭判刑入獄，還願意與費伯就此對賭一美元。

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據自由時報今天報道說，馬雲會坐牢？ 華爾街大老對賭一美元。消息說，美國CNBC記者費伯（David Faber）周二引述知情人士指出，馬雲並未失蹤，只是目前必須保持低調。

該報道說，馬雲在批評中國金融監管制度後，不僅旗下螞蟻集團的上市案被叫停、他和多名主管被二度約談，本人更神隱超過兩個月，引發外界揣測；海曼資本（Hayman Capital）巴斯周三在推特發文，以國際刑警組織前主席、中國公安部前副部長孟宏偉為例，指數年前孟回到中國後就失蹤，最終被中共開除黨籍，還被判刑十年。

據巴斯認為，馬雲的下場也可能像之前在法國普羅旺斯離奇死亡的前海航集團董事長王健，或被控集資詐騙遭判刑十八年的前安邦集團董事長吳小暉，研判馬雲的自由時刻已經一去不復返，並質疑費伯的消息來源來自中國，很難令人相信。

該報道引述費伯在推特回應稱，不相信馬雲會步入巴斯所列其他中國企業主管的命運，馬雲只是暫時保持沉默，並未失蹤；巴斯則立即回應，認為馬雲在十八個月內就會被判十年徒刑併入獄，還邀費伯與他對賭一美元。

根據華爾街日報消息，中國監管機構試圖要求螞蟻集團分享大量的用戶信用資訊，但過去幾年馬雲一直抗拒這個要求，這可能是螞蟻集團和馬雲近來遭加強管控的原因之一。

路透社引述知情人士透露，阿里巴巴計畫本月透過發行美元計價債券，籌資五十億至八十億美元，這些資金預料將用於一般企業支出；不過，發債計畫尚未定案，可能還會調整。

據自由時報引述報道，馬雲為何惹上一身麻煩？CNN指：他快大過整個黨。

中國億萬富翁馬雲的“神隱風波”引發各界猜測，其一手創立的網絡帝國，正受到中國當局的威脅。《CNN》則分析馬雲惹上一系列麻煩的原因，主要是因為他在中國的角色過於“耀眼”，但馬雲似乎忘記了，再怎麼樣他都不能“大過整個黨”。