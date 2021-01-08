世衛專家何時赴中查疫情起源 譚德塞:下周說明

世界衛生組織專家欲前往中國調查疫情起源，但卻在出發最後一刻未獲簽證而延宕，8日世衛秘書長譚德塞表示，中國同意在未來數天告知日期，世衛將在下周說明。由世衛率領的約10位國際科學家組團欲前往中國了解新冠病毒起源，已與中國洽商一段時間，但專家們目前仍無法前往中國展開工作。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）1月5日證實，中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，雖已有2位專家踏上旅途，但最終專家無法在最後一刻成行，他對此感到非常失望。

而1月6日中國外交部解釋，溯源問題非常複雜，為確保國際專家組工作順利進行，需有必要程序並做出具體安排。雙方正進行協商。

1月8日媒體在世衛視訊記者會上詢問專家何時可以前往中國?先出發的2位專家是否還在等待?

譚德塞說正與中國官員保持聯繫，中國已同意在未來數天告知具體日期，世衛將在下周說明，希望下周能確定出發日期，目前世衛得知專家組的簽證還有其它準備工作正在進行中。

另外，世界衛生組織最高應急專家瑞安(Mike Ryan)補充說明先出發的2位專家已經打道回府，8日國際組開會討論計畫，世衛繼續與中國同事保持密切溝通，同時後勤工作也在做好準備，待問題解決很快就可展開科學工作。

世衛並未進一步說明這2位先出發專家的國籍。

世衛先前曾表示，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。