中國專家曾稱國藥疫苗世界最不安全道歉了 批外國媒體污衊

上海疫苗專家陶黎納日前稱，國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發熱議。7日下午，他再次發文，道歉並指原意被扭曲，會以身作則，接種國藥疫苗。陶黎納指控被境外媒體用來污衊中國疫苗，並強調，中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比西方的mRNA疫苗都有明顯優勢，不良反應率低。

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據中央社今天報道說，上海疫苗專家陶黎納日前在微博發文稱，國藥集團開發的疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發熱議。陶黎納6日在微博上發表“國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗”，文中附上國藥疫苗的說明書，指出這款疫苗副作用多達73種，包含高血壓、視力衰退、喪失味覺及尿失禁，國藥疫苗“一舉成為世界上最不安全的疫苗”。

據該報道，文章刊發後引起中外媒體議論，沒多久文章就被刪除。

中央社綜合香港01、文匯報與陸媒新浪網消息，陶黎納在7日下午於微博再次發表新文章，表示該篇文章的原意是想要諷刺國藥疫苗的說明書不夠嚴謹，列出了73種不良反應，甚至連“流行性感冒”都成了疫苗的副作用，沒想到卻被有心人士扭曲，並成為“黑”中國國產疫苗的素材，為此深感歉意。陶黎納在7日的文中指出，他6日的發文是用了情緒化的反諷語句，“看得懂的網友可能會心一笑，但是沒想到被境外媒體用來污衊中國疫苗”。他表示，如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂，但“那一定是說明書搞錯了”。

陶黎納強調，中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比西方的mRNA疫苗都有明顯優勢，不良反應率低。

陶黎納在文中強調，已在去年12月26日接種了第一劑的國藥疫苗，“沒有任何不適，連預期的局部酸痛都沒有”，並將於本月9日接種第二劑。

據中央社說，根據陶黎納今天上午最新的貼文，他仍強調，國藥疫苗的說明書將高血壓、味覺喪失，感覺障礙等情形列為“不良反應”，是不可接受的。他說，說明書不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動，“我希望，所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學”。不過陶黎納的說法顯然無法讓中國輿論信服，官媒環球時報總編輯胡錫進發表評論批評，雖然陶黎納已道歉、刪文，但是該篇貼文本身就不嚴謹，而且有自我炒作的嫌疑。