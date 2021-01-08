六四抗命拒開槍軍長徐勤先今天過世了

官方香港電台今天報道說，1989年六四事件拒絕執行當局命令的時任解放軍軍長徐勤先上午在河北石家莊去世，享壽85歲。六四學生領袖王丹晚間發文悼念，並表示當年的學生永遠不會忘記他。

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據中央社今天引述消息報道稱，六四抗命共軍軍長徐勤先過世，晚年卧床仍遭軟禁。消息由香港電台報道，1989年六四事件拒絕執行當局命令的時任解放軍軍長徐勤先8日上午在河北石家莊去世，享壽85歲。

據該消息，徐勤先患有嚴重眼疾，行動不便，近年在石家莊的醫院長期卧床，當局派專人監控，嚴格限制探訪人數，禁止訪客拍照或錄影。徐勤先生前好友和舊部屬下午陸續知悉他的死訊。

消息稱，王丹於台北時間今晚8時許在社群網站臉書（Facebook）轉發徐勤先逝世的消息，透露徐勤先是上午用餐時食物哽塞，搶救無效而過世。據王丹並寫道：“徐將軍為了自己的良知，不惜放棄官職和自由，是我們這些當年的學生永遠不會忘記的。徐先生安息！”

據報道，中共當局在1989年5月20日發布戒嚴令後，北京市民阻擋部隊前進，只有兩隊解放軍能到達天安門廣場，徐勤先率領的38軍到達後拒絕執行任務。該報道表示，徐勤先當時正住院養病，之後被召喚執行命令，他拒絕執行並在返回醫院後被帶走，最終遭當局開除黨籍，在秦城監獄服刑5年。