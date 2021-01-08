可適應零下40度！最抗凍的復興號高寒動車 試跑京哈高鐵

8日11點38分，一列嶄新的CR400AF-G型復興號高寒動車組列車駛過京哈高鐵北京至承德段四座新建高鐵站，這是該型號列車首次上線試跑，也預示着京哈高鐵進入全線開通倒計時。

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中國鐵路微信公號報導，京哈高鐵北京至承德段是中國“八橫八縱”高速鐵路網，京哈至京港澳通道的重要組成部分，線路全長192公里，正線設計時速350公里。京哈高鐵北京至承德段，自北京朝陽站引出，途經北京市朝陽區、順義區，昌平區、懷柔區、密雲區，進入河北省承德市，四座新建高鐵站亮相。

據報導，北京朝陽站總建築面積約18.3萬平方米，共設7台15線，是京哈高鐵北京至渖陽段規模最大的車站。

順義西站為線側式高架站房，整體以漸變線條完美呈現“空港之眼”的視覺效果，流暢的造型、通透的採光讓“大眼睛”神采奕奕。

懷柔南站以柔美的幕牆線條展現“雁舞飛翔”的設計理念，與和諧、自然、發展的城市文化精神有機結合。

密雲站外立面採用多個平面折線交叉工藝鑲嵌玻璃幕牆，打造出波光粼粼的視覺效果。

報導指出，最抗凍的復興號來了。8日上線試跑的時速350公里復興號高寒動車組採用鉻鉬合金鋼螺栓螺母、低溫控制開關、自動化防凍結功能煞車制動、覆蓋防寒材料的供排水管等技術和設備，可適應攝氏零下40度的運行環境。

車體採用輕量化鋁合金材質，各系統模塊化設計，編組重量低於國內同系列產品。

據報導，復興號高寒動車組配件增多、功能複雜，對北京動車段朝陽動車運用所庫內檢修人員和隨車機械師的應急處置能力提出了更高要求。目前該車已進入運行試驗階段，有望在中國高寒地區上線運營。

京哈高鐵北京至承德段開通運營後，京哈高鐵將實現全線貫通，北京至瀋陽運行時間將縮短至2.5小時，成為東北地區又一進出關高鐵通道，對助力京津冀協同發展、振興東北老工業基地具有重要意義。