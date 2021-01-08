富時羅素旗下指數剔除中國三大電信致股價重挫 北京生氣

國際指數提供商MSCI明晟及富時羅素宣布，今天起剔除三家中國電信運營商，包括中國移動、中國電信和中國聯通香港。消息說這三家公司的股價應聲重挫。中國外交部今天批評此舉，稱美國行為短視且將損害美方利益。

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據路透社今天自上海報道說，國際指數提供商MSCI明晟及富時羅素宣布，因應一項美國投資禁令，旗下指數將剔除三家中國電信運營商，這三家公司的股價應聲重挫。受美國政府投資禁令影響，而遭全球指數剔除的企業清單因此進一步擴大，像是追蹤指數基金之類的被動投資者料將不得不出脫這些個股。

富時羅素在一份日期為1月7日的聲明中表示，將從富時全球股票指數系列(GEIS)、富時全球中國A股包容性指數以及相關指數中，剔除中國移動、中國電信和中國聯通香港。MSCI明晟稱將從1月8日起剔除。

這三檔個股重挫，中國移動開盤創近15年低位，中國電信跌至10年低點，中國聯通跌至10個月低位。之後跌幅縮窄，但三檔個股早盤跌幅仍有5-8%。

據該報道，特朗普政府去年11月頒布一項行政命令，禁止美國人投資由中國軍方持有或控制的公司。

富時羅素已經從其指數中剔除了另外11家中國公司，MSCI明晟剔除了九家。紐約證交所周三表示，將在1月11日摘牌中國三大電信公司的美國存托憑證(ADR)。

路透社說，就富時羅素將從全球指數中剔除三家中國電信商，中國外交部新聞發言人華春瑩周五表示，美國行為短視且將損害美方利益。

據介紹，富時羅素國際指數是全球第二大指數公司的英國富時指數公司旗下專門跟蹤全球新興市場指標的股指，富時羅素(FTSE Russell)是英國倫敦交易所下面的全資公司。 該指數涵蓋了46個不同國家的約7400隻股票，佔全球可投資市場總市值的98%，吸引了全球超1.5萬億美元的資金。