香港3名反送中示威者被控襲擊環時付國豪遭重判

香港3名“反送中”運動示威者，被控於2019年8月在香港國際機場禁錮和襲擊中國大陸環球時報記者付國豪，法庭8日宣判，3人分別判處入獄4年3個月至5年半不等。前年8月13日，“反送中”處於熾熱時，大批示威者響應“和你飛”號召，到機場集會示威，期間付國豪在機場採訪並近距離拍攝示威者時，遭示威者懷疑他冒充記者，要求他出示記者證，但付國豪未予理會並逃跑。隨後，付國豪被示威者用束帶捆綁在行李車上數小時，期間曾遭人毆打，身上物品被全數搜出。

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據中央社今天報道說，香港3名“反送中”運動示威者，被控於前年8月在香港國際機場禁錮和襲擊中國大陸環球時報記者，法庭日前裁定罪成並於今天宣判，3人分別判處入獄4年3個月至5年半不等。3名被告是畢慧芬、賴雲龍和何家樂；畢慧芬有“占旺女村長”之稱，曾參與2016年的“旺角騷亂”，此前曾被法院判處暴動罪成而入獄。

警方前年拘捕了畢慧芬等3人，指他們在機場參與暴動、襲擊環時記者付國豪，以及參與非法集結及非法禁錮。

區域法院前天裁定3人多項罪名成立，延至今天判刑。據香港電子媒體發自法庭的消息說，法官下午判處賴雲龍入獄5年3個月、畢慧芬4年3個月、何家樂5年半。法官判刑時說，只會考慮法律及證據，不會考慮背後的政治因素，即使被告理念有多崇高，只要使用暴力，道理就會變成歪理。法官又形容被告對當事人作出的行為瘋狂，極具侮辱和侵略性等，而且被告曾阻礙外界對當事人的救援，加重事件的嚴重性。

據法官表示，事件損害了香港和平示威之都的聲譽，令當事人和港人心傷。