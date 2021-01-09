中國駐美使館發文贊新疆維族婦女不再是生育機器遭轟 推特刪文

中國駐美大使館近日在Twitter發文稱，北京當局對新疆的政策，令當地維吾爾族及其他穆斯林少數民族婦女“思想獲得解放，性別平等亦有所改進”。惟該說法引來不少網民反對，要求Twitter將有關貼文刪除。貼文周六（9日）已被Twitter刪除。此前中國官方發文指新疆維族人口增幅高達25%.

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據東網今天報道稱，華駐美大使館發文撐北京對新疆政策，遭Twitter刪文。消息說，中國駐美大使館周五（8日）引述內地官媒文章，題為“撲滅極端主義已經讓新疆婦女得到更多的自主”，指有研究顯示，當地的婦女不再是生育機器，變得更有自信和獨立自主。有網民表示，他們變相是承認對新疆婦女進行絕育，又指摘當局在說謊。

惟北京當局曾否認相關說法，當局稱維族人口從2010年的1,020萬增長至2018年的1,270萬，增幅超過25%，而相關地區的漢族人口僅增長了2%，達到900萬。

該報道引述Twitter發言人周六表示，經進一步審查，認為貼文內容屬於非人性化，違反規則，於是採取行動刪除貼文。

據中央社今天報道說，中國駐美大使館在推特發文讚揚，以穆斯林為主的維吾爾族社區女性不再是“生育機器”後，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克今天表示對這項謊言感到令人作惡。布朗貝克（Sam Brownback）發推文說，對中國駐美大使館的“謊言感到震驚且令人作惡”。

據布朗貝克還指出：“強制性的人口控制並不是生育保健。（維吾爾族）女性值得享有宗教自由和不可被剝奪的權利，有尊嚴地做出自己的選擇。”

中國駐美大使館昨天張貼中國共產黨英文報媒“中國日報”一則報導的連結，內文寫道一項研究指出2018 年維吾爾族婦女生育率下滑，是因為“根除宗教極端主義”使她們更能接受節育措施。中國駐美大使館轉貼的研究內容提到，“新疆維吾爾族婦女的思想獲得解放，且在性別平等與生育健康觀念廣為宣傳下，讓她們不再淪為生育機器”。

人權團體表示，中國新疆地區有超過100萬維吾爾人和其他主要是穆斯林的民眾，被監禁於再教育營，以根除伊斯蘭教習俗，且強迫少數民族融合社會。

據中央社說,長期關注新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）去年發布研究報告，指控中國正在新疆執行強制婦女節育政策，目的是為了遏止當地的維吾爾族等少數民族人口成長。他認為此舉已達到聯合國定義的“人口滅絕行動”。