北京小湯山九華農業科普示範園強拆快完了

北京市昌平區小湯山鎮的居民小區九華農業科普示範園遭遇當局強拆，已接近兩個月。去年11月17日，由黑社會人員及外地農民組成、受雇於當地政府的數百名黑衣人強行佔領了該小區。到12月底，該小區已被拆毀一半，新的消息說，該小區被拆毀殆盡。

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據自由亞洲報道稱，北京小湯山強拆：小區被拆毀殆盡，留守者遭打傷。持續近兩個月的北京小湯山九華農業科普示範園遭強拆事件，目前已進入尾聲。1月8日，該小區的部分業主告訴該台，小區中的房屋已基本被拆光，僅剩十餘戶、數十人留守。面對強拆人員，有住戶進行了反抗並被打傷。目前，部分業主正尋求通過法律途徑向政府索賠。

北京市昌平區小湯山鎮的居民小區九華農業科普示範園遭遇當局強拆，已接近兩個月。去年11月17日，由黑社會人員及外地農民組成、受雇於當地政府的數百名黑衣人強行佔領了該小區。此後，黑衣人破壞了該小區的天然氣站，並從11月25日起開始逐步拆除小區內的居民住宅。到12月底，該小區已被拆毀一半，原有的2100多名小區居民中僅剩200—300人留守。由於小區被斷水、斷電，留守者只能在寒冬中伐木取暖、做飯。儘管留守者進行了絕食抗議，部分留守者還曾與黑衣人扭打，但他們無法阻止黑衣人的步步推進。

據小區業主鄭先生向自由亞洲表示，目前整個小區已被拆除殆盡，只剩下十餘戶、數十名留守者守護着殘存的少量建築，在進行最後的抗爭。在1月6日夜，當地氣溫曾一度跌至零下20度左右，只能伐木取暖的留守者處境非常艱難。在強拆有留守者進行抵抗的建築時，強拆人員採用了“人海戰術”，使留守者難以進行有效的抵抗。在雙方的衝突中，有留守者被打傷。

據鄭先生說：“特別是有一個著名的律師，叫楊梧，他是一個知識產權律師，他們家有五、六個人在家裡，結果來了兩百多個黑保安，要把他們一個一個擡出來。他們不服，就跟黑保安打起來，結果被抓到了派出所，現在也不知道他們情況怎麼樣了。全部擡出來後，兩個小時就把他們家房子拆了，來了十幾台鉤機（挖掘機）。”

據小區業主宋先生向記者提供的圖片顯示，在一些殘存的建築中，留守者在牆壁上用黑墨水寫下了不少抗爭標語，如“今日拆我家，明日毀華夏”、“合同不是廢紙”、“法律是保護人民利益的”、“不是違法建築，有紅章有本有合同”等。

該報道引述宋先生透露，自己的小區之所以遭強拆，很可能是因為當地政府已將小區土地出賣：“據說政府已經把土地賣出去了，賣給一家企業做開發，賣了好幾百個億。”

在小區業主的網絡群組中，一位住宅已被拆毀的萬姓業主表示，他一家祖孫三代均在該小區投資置業，他本人則是參與制定中國進口食品“新冠”病毒檢測標準的相關人員。作為曾對中國的防疫事業作出過貢獻的人，他雖向當地區、鎮政府說明了強拆情況，“但沒有任何結果”。

據自由亞洲報道，宋先生則表示，他目前已離開小區，下一步將使用法律手段向政府要求賠償：“這個事情肯定沒完，因為我們當時跟昌平縣政府的國土局都有協議、有合同的。而且是（有）土地證書，承諾租期50年不變，一次性支付了租金。現在才過去20年，還有30怎麼辦？現在把我們的所有財產就這麼拆掉了，這個官司肯定是要打的，我們肯定要談賠償的。”