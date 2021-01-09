北京香堂文化新村強拆延續　有業主抗爭威脅再絕食

北京當局自去年12月起，安排清拆昌平區崔村鎮“香堂文化新村”。村內其中一名業主、中國政法大學法學院教授楊玉聖周六（9日）致函大學黨委書記胡明，指自己附近的房屋已被非法拆除，其單位正面臨被強拆，考慮恢復“居家被動不吃飯”行動，絕食抗議。

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據東網今天報道, 香堂文化新村強拆風波延續，業主遭全天候監視揚言再絕食。

遭安排清拆的昌平區崔村鎮“香堂文化新村”其中一名業主、中國政法大學法學院教授楊玉聖周六（9日）致函大學黨委書記胡明，指自己附近的房屋已被非法拆除，其單位正面臨被強拆，考慮恢復“居家被動不吃飯”行動，絕食抗議。據楊玉聖指，1個月前已被當地政府非法斷水、斷電、斷網、斷燃氣；政府本周四（7日）起更安排黑衣人在他出入必經的路口24小時監視，並阻止朋友探訪。楊指，一直依法抗爭、理性維權，形容當地政府的行為違法、反人性及非人道。

該報道說，中國政法大學法學院教授楊玉聖更形容自己的房屋已是“廢墟中的孤島”。周六有網傳圖片顯示，村內大部分住宅的外牆均已破爛，滿地磚頭瓦礫。楊玉聖去年曾表示，當局派出9輛大型挖掘機和灑水車，以及1,300多名保安警員執行清拆。楊玉聖於去年12月14日曾發起絕食抗議，惟很快便因身體狀況欠佳及工作安排而放棄。