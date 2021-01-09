寒冬：中國報復澳煤“殺敵一千自損八百”？

自澳大利亞去年5月呼籲國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查以來，中國被激怒並持續對澳展開貿易報復，暫停澳大利亞煤炭進口便是其中一項。中國的禁令導致澳大利亞煤炭業受到傷害，但與此同時，中國部分地區的老百姓和企業也在寒冬中被迫承擔間歇性的停電和更高額的取暖費用。中國業內指澳大利亞的煤炭效率較其他品種更高，許多當地發電廠依賴澳大利亞的煤炭，很難尋找其他替代品。

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據美國之音今天報道稱，中國報復澳煤“殺敵一千自損八百”，寒冬斷電百姓苦企業難。消息說，入冬以來，繼浙江、江西、湖南、廣東等省份出現部分地區停電限電後，北京和上海的部分地區也相繼出現斷電。據悉，中國近幾年從未出現此等大面積停電的情況。

該報道引據英國金融時報消息，包括數十個中國城市的至少四個省份已經頒布了用電新規，其中包括對居民用電和企業用電的削減。

中國大部分地區的發電方式是依賴燃煤的火力發電，但目前對澳大利亞進行煤炭禁運報復，造成沒有足夠煤炭發電。這種狀況被評論為是“殺敵一千，自損八百”。

中國華電集團的董事表示，澳大利亞的煤炭效率較其他品種更高，許多當地發電廠依賴澳大利亞的煤炭，很難尋找其他替代品。

據報道，中國是全球最主要煤炭消費國，2019年中國焦煤進口總量中超過40%、動力煤進口則有57%左右來自澳大利亞。據統計，澳大利亞去年向中國出口了近104億美元的煤炭。2020年前3季度中國累計進口近2億多噸煤，相當於2019年全年總進口規模的約80%。

但是，華聲在線援引中國國家統計局網站的數據說，2020年1月至11月中國進口煤炭2.6億噸，其中澳煤7000萬餘噸，只佔中國用煤總量的約1.9%。這家媒體援引環時總編輯胡錫進的話說，澳大利亞佔比很小的煤炭進口量，想讓中國南方多地出現“電荒”是“有點離譜的高估”。

自2020年10月起，中國各大港口已經接到指示，要求不得接收出口動力煤和冶金煤的澳大利亞船隻，停止澳大利亞的煤炭進口。限令導致至少有82艘、總計裝載800至1000萬噸煤炭的未能卸貨的澳大利亞運煤散貨船被迫滯留在中國港口，而船上超過1500名船員也被困在港口數月。

該報道說，另外，煤炭禁令影響中國對其他替代能源的強勁需求，尤其是液化天然氣。據福布斯新聞報道，禁令頒布後，液化天然氣創下了每百萬英熱單位20.70美元的歷史最高價格。中國也加入了爭相搶購天然氣的行列，但諷刺的是，澳大利亞將成為主要受益者之一，因為澳大利亞是全球第二大液化天然氣出口國。

據美國之音，在澳大利亞2020年5月呼籲要求國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查後，中國感到惱怒，並開始對澳大利亞展開貿易報復。到目前為止，中國對澳大利亞的報復已經全面鋪開，被禁商品涉及煤炭、大麥、葡萄酒、海鮮、糖、棉花、羊毛、木材、龍蝦、肉類、旅遊、教育等。