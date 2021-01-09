日本日增新冠感染者向萬人逼近

目前，日本新冠感染者增長速度極快，正在向單日萬人逼近。日本國內8日新確診新冠病毒感染者為7882人，連續4天創新高。

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日本5日全國新增感染者為4914人，6日，突破6000人，達6001人，再超歷史新高，7日7570人，如果按如此速度增長，沒有幾天就會超過10，000人。

過去一周以來，東京都9日新增感染者為2268人，8日新增感染者為2392人，連續三天超過2000人，到8日為止，東京都一周內的一天平均感染人數超過1460人。

8日其他地區神奈川838人、大阪654人、埼玉496人、千葉455人，均刷新最高紀錄，以發布緊急事態宣言的1都3縣為中心，感染人數驟增。加上兵庫、栃木、京都等地，共有17個府縣創新高。當天死亡人數為78人，也創新高。

雖然現在只是首都圈一都三縣發布了緊急事態宣言，日本大阪府知事吉村洋文在1月7日表示，考慮向中央政府要求發布緊急事態宣言。京都府知事西脅隆俊和兵庫縣知事井戶敏三也當天也表態，將面向發布緊急事態的方向展開討論。3府縣各自在8日召開對策總部會議，9日決定根據《新型流感特別措施法》，由3府縣知事和負責擔任新冠感染對策的經濟再生擔當大臣西村康稔舉行會談，要求政府在這三個地區再次實行緊急事態宣言。

愛知縣知事大村秀章表示，將在觀測截至周末的疫情的基礎上，討論要求愛知縣追加列入緊急事態宣言的對象。岐阜縣也將與愛知縣統一步調，根據疫情發展跟進。