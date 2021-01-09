權威官媒開批馬雲了？ 從“996”開刀

中國富商馬雲旗下阿里巴巴集團遭官方展開反壟斷調查，馬雲過去言論也在此刻被翻出檢視。“新華社”近日一篇評論，就點名“996”等工作模式，指“996等所謂‘奮鬥’，絕不是什麼福報”，被外界解讀在批判馬雲。

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據自由時報今天報道稱,開始翻舊帳批鬥馬雲？中國新華社批評“996福報說”，這篇由新華社宣揚官方主流意識形態所用的集體筆名“辛識平”署名的評論文章，以中國電商“拼多多”一名員工凌晨下班後猝死事件為例，指出“畸形加班現象在一些地方越演越烈，一些人宣揚所謂的‘奮鬥觀’嚴重走偏變味”，有的企業強制推行“996”、“大小周”等工作模式，“超時工作、熬夜加班成了生活常態”；文中批評，“漠視勞動者權益、透支勞動者健康的所謂‘奮鬥’，絕不是什麼‘福報’，既違反勞動法，更背離奮鬥精神，其社會危害性不可小看”。

該文中說，“一個擔當社會責任的企業，既能在激烈競爭中實現業績上揚，更能在共享發展中讓員工的幸福指數持續上升”，更指針對“以奮鬥為幌子，行竭澤而漁的畸形加班問題，必須依法加強監管、敢於動真碰硬”，讓勞動法等法律法規長出“牙齒”，為勞動者提供更堅實有力的保障和支持。

整篇文章雖未提到馬雲，但是馬雲曾在2019年針對“996”工時制引起的民怨，在阿里巴巴一場內部活動上表示，“能做996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒機會”，“能夠996，是我們這些人修來的福報”，招來各方猛烈批評。

據中國時報說，“996”制指許多中國科技、網絡公司上午9點上班、晚上9點下班，一周工作6天的加班風氣。

阿里巴巴集團遭反壟斷調查後，馬雲迄今未公開露面，引起外界揣測。英國“金融時報”7日報導，官方去年12月底已對媒體發出“指示”，要求相關報導“完全引用”官方說法，“未經批准，不得更改或者延伸分析”。分析家指出，這項指示不尋常，馬雲在此刻招惹政府，很可能具有高度的政治性，而非僅因一場演說觸怒習近平或其他黨的官方敏感神經。