特朗普執政末日警告拜登？ 中國提有權不執行外國制裁

針對中國企業及個人屢遭美國制裁，中國今天公布實施“阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法”。官方學者說，這是“捍衛國家利益”，反對外國法律“不當域外適用的嚴正立場”。

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據中央社今天報道說，中國推新法反制美國制裁：有權不執行不遵守。據這項辦法明定，經中國官方評估確認，有關外國法律與措施“存在不當域外適用情形”者，可由主管部門發布“不得承認、不得執行、不得遵守”的禁令。

不過，此時正值美國總統特朗普即將卸任，當選人拜登（Joe Biden）準備就職的時期。中國選在此時公布實施這項針對性極強的法令，是否為避開特朗普政府的鋒芒，引起外界揣測。但中共官媒及學者並未對此作說明。

該報道引據新華社消息，這項辦法共分16條。其中第1條即明言，為阻斷外國法律與措施“不當域外適用”對中國的影響，“維護國家主權、安全、發展利益”，保護中國公民、法人或者其他組織的“合法權益”，根據中國“國家安全法”等有關法律制定此法。第2條還表述，此法適用於“不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織”與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織，進行“正常的經貿及相關活動”的情形。

其他條文包括，建立由中央有關部門參加的工作機制，負責“應對工作”，由國務院商務主管部門主導；中國公民、法人或者其他組織可向國務院商務主管部門申請“豁免遵守禁令”。此外還包含，外國裁定導致中國公民、法人或者其他組織遭受損失者，可依法向法院提起訴訟，要求因此獲益的當事人“賠償損失”。工作機制各單位應依職責，為這些中方主體如何因應“適用提供指導和服務”。

據該報道，中國人民大學法學院教授韓立余對此聲稱，中國政府推出此法，是為“捍衛國家利益”，避免或減輕對中國企業產生的不利影響，“維護正常的國際經貿秩序”。且表明中國政府反對外國法律與措施“不當域外適用的嚴正立場”，提供保障企業“合法權益”的救濟管道，也“體現中國維護國際經貿秩序的責任擔當”。韓立余並表示，阻斷有關外國法律與措施的“不當域外適用”並非中國獨有。歐盟、加拿大、墨西哥以及阿根廷等國家和地區，先後制定了阻斷立法。