約旦授權緊急使用中國國藥集團新冠疫苗

約旦食品藥品監督管理局（JFDA）局長尼紮爾·穆海達（Nizar Muhaidat）宣布，該管理局已授權緊急使用針對新冠病毒的中國國藥集團新冠疫苗。

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約旦食品藥品監督管理局（JFDA）局長穆海達表示，這是約旦批準的第二劑疫苗。首批疫苗為德國BioNTech和美國輝瑞疫苗。第一季度供應量將達20萬劑。

首批中國國藥集團新冠疫苗將於9日午夜抵達約旦。約旦衛生部宣布，將於本月13日正式啟動新冠疫苗接種計畫。首先接種的對象主要包括醫務工作者和抗疫前線人員，以及老人等弱勢人群，隨後會按照計畫將疫苗接種普及到更廣泛的群體。