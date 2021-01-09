約旦授權緊急使用中國國藥集團新冠疫苗 發表時間： 09/01/2021 - 22:18 Coronavirus: la Jordanie autorise le vaccin chinois de Sinopharm le 09 janvier 2021 © AFP 作者： 法廣 2 分鐘 約旦食品藥品監督管理局（JFDA）局長尼紮爾·穆海達（Nizar Muhaidat）宣布，該管理局已授權緊急使用針對新冠病毒的中國國藥集團新冠疫苗。 廣告 繼續瀏覽後續 約旦食品藥品監督管理局（JFDA）局長穆海達表示，這是約旦批準的第二劑疫苗。首批疫苗為德國BioNTech和美國輝瑞疫苗。第一季度供應量將達20萬劑。 首批中國國藥集團新冠疫苗將於9日午夜抵達約旦。約旦衛生部宣布，將於本月13日正式啟動新冠疫苗接種計畫。首先接種的對象主要包括醫務工作者和抗疫前線人員，以及老人等弱勢人群，隨後會按照計畫將疫苗接種普及到更廣泛的群體。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 新冠病毒