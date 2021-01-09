聲援香港被指尋釁滋事 張賈龍判刑1.5年 刑期只餘1月仍上訴

中國傳媒人張賈龍在香港反修例運動期間於社交媒體推特發帖聲援港人後，被當局帶走，控以尋釁滋事罪，在庭審後八個月才於近日作出判決，判處張賈龍有期徒刑一年半。拘除扣押日子後，張賈龍可望於下月的大除夕刑滿出獄，回家過春節，但他的律師表示，張賈龍會上訴。

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前騰訊財經記者張賈龍2019年8月12日在貴陽的家中被公安帶走，指他於推特上「發布和轉發了大量的詆毀黨、國家和政府形象的虛假信息」，控以尋釁滋事罪。案件其後於去年5月13日開庭，近8個月後，法院日前才作出一審判決，判刑一年半，可望2月11日(中國大年三十)獲釋。

本台向法律界人士了解，張賈龍上訴不會加刑，當局亦會儘快處理，應該不會影響他的出獄日期。

張賈龍是次被捕疑與聲援香港有關，他在2014年的雨傘運動曾上傳配戴黃絲帶的照片聲援香港，其後亦多次轉發有關港台的消息，疑因此於2019年反修例運動期間被當局盯上。他強調發推是言論自由範疇，不構成犯罪。他的被捕和開庭均受國際關注，美國國務院發言人和無國界記者均曾呼籲中國釋放張賈龍。

現年33歲的張賈龍，曾任職《財經》雜誌和騰訊財經頻道，期間曾報道中國藝術家艾未未工作室被強拆，以及「毒奶粉」事件中「結石寶寶之家」發起人趙連海等維權新聞。2014年，他曾在北京與時任美國國務卿克里(John Kerry)見面，批評中國的網絡審查，期望美國政府協助推倒網絡的防火牆，並探望當時仍在囚的諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞。