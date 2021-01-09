「聽黨話 跟黨走」標語驚現雷達站外牆 評論指紅色黨文化將漫港

繼香港各大電台被要求每天早晨播放國歌後，位於香港最高山峯大帽山的雷達站外牆上，近日被發現以紅色油漆寫上「聽黨話 跟黨走」、「法紀嚴 風氣正」等簡體字標語，山坡則髹上看似中國國旗的圖案，仿如中國的政府建築物。市民對此不表驚奇，拍照留念；但亦有不少人在網上大罵，不滿把中國內地的黨文化帶來香港。有評論指，隨着中國政府把香港融入內地，紅色黨文化由暗轉明的情況會日益普遍。

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位於大帽山巔的雷達站屬禁區，懷疑於十年前由港府批給駐港解放軍使用，但保安局以事涉軍事機密為由，拒絕披露更多具體信息。然而，該處過往有穿着迷彩服人士在內走動，亦有掛上駐港部隊車牌的車輛行走，一般相信，該處已成解放軍雷達站。

香港的軍事用地建築物外部過往與港府其他建築物一樣，除了國旗國徽和區旗區徽外，並無中國大陸常見的政治標語和文宣口號，以免觸動港人神經。但有網民昨日在社交媒體上發文，指「大帽山已淪陷」，並配以圖片，指日前到上址發現有人正在外牆以簡體字髹上「聽黨話 跟黨走」的大字。其後，有傳媒到上址發現，除了建築物外牆高處，低層外牆同樣髹上紅色簡體字「法紀嚴 風氣正」，路面一道石壆有手寫黃色大字「忠誠堅毅」；另一邊山坡則畫上與中國旗相近的五星圖。

對於軍事雷達站外牆髹上中共政治宣傳標語，網民有頗大反應，不少人留言諷刺和表達不滿，當中不乏以粗言穢語指標語讓該處變得十分醜陋；有網民說：「聽黨話 跟黨走 做只狗」、「以為自己返咗大陸」、「把整幢樓搬返大陸」；亦有網民暗諷或說笑：「正常，要確保一國一制不變形不走樣...」、「佢都冇話系乜嘢黨！系咪(台灣)國民黨呀？」只有極少網民贊好。

根據資料，2011年，駐港解放軍獲港府批出10萬呎用地，但到了2014年才被傳媒揭發，大帽山山頂新設置了供駐港部隊使用的雷達站及相關設施，當立法會民主派議員據此在會議上追問時，時任保安局局長黎棟國只承認，上址並不在中英兩國同意由港英政府移交予解放軍駐港部隊於回歸後使用的19幅軍事用地中，而該處一直是港府土地，用於設置不同的通訊裝置，但駐軍「防務運作的內容涉及軍事機密，不便公布」。及後，有傳媒引述軍事評論員稱，大帽山頂雷達站是解放軍駐港部隊在港設立的大型無線電訊號監聽站，所有手機及Wi-Fi等無線電傳輸的訊號，監聽站均能截取。