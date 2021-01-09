馬斯克稱中共關心人民福祉 華春瑩喜喊：客觀不帶偏見

剛成為全球新首富的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前受美媒採訪時表示，中國政府關心人民福祉，可能比美國政府更有責任感，對此，中國外交部發言人華春瑩高興地表示，這個評價是客觀、不帶偏見的。她也自誇，中共在疫情期間堅持把人民安全健康放在第一，中國民眾對政府滿意度也連年達到90%以上。

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拒自由時報今天報道稱，全球新首富稱中共關心人民福祉，中國外交部發言人華春瑩喜喊：客觀不帶偏見。

該報道說，昨（8）日中國外交部例行記者會中，華春瑩被中媒問到相關議題，她表示，自己也有看到馬斯克說中國政府關心人民福祉的相關報導，她認為，這個評價是客觀的，這就是中共成立第一天起就立下的宗旨。拒華春瑩表示，在這次抗疫期間，中共堅持把人民的安全和身體健康放在第一要位，全力保護每個人的安全、健康和尊嚴，而中國民眾對中國政府的滿意度連年超過90%。

拒該報道，最後，華春瑩說，任何不帶偏見，希望客觀了解中國的外國朋友，都可以從過去100年中國發生的歷史以及近年的變化得出結論，她歡迎外國朋友到中國旅遊、學習、工作、參觀，藉此增加對中國的了解。