Covid-19：中國河北本土確診病例上百

中國衛生當局決定加強在石家莊市和邢台市的疫情防控措施。截止1月9日零點，河北省有本地確診病例137例，還有尚在醫學觀察的本地無癥狀感染病者197例。

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據本台RFI法文網周六（2021年1月9日）報道，中國衛生當局宣布，加強位於首都北京以南ˎ 已被禁足的兩座大城市石家莊市和邢台市的防疫措施，以期控制住一年前出現的Covid-19病毒在最近六個月以來最強勁的一次蔓延勢頭。

綜合來自中國衛生當局的官方報道，截止1月9日周六零點，河北省有本土確診病例137宗，其中7宗為重症，普通感染病例130宗。此外，還有197宗本地無癥狀感染病例，仍處於醫學觀察階段。在1月8日周五的二十四小時里，河北省新增本地新型冠狀病毒肺炎確診病例14例，新增本地無癥狀感染者16例。以上新確診者均由石家莊市通報。

法廣存檔圖片：中國醫護人員在石家莊市開展COVID-19檢測， 攝於2021年1月6日 Image d'archive RFI: Un agent de santé teste le COVID-19 à Shijiazhuang, en Chine, le 6 janvier 2021. © . CNS/AFP/Archivos 法新社

石家莊和邢台繼續封城

中國官方消息說，河北省為有效防控疫情，石家莊市和邢台市繼續封城7天，當局將全力保障居民日常生活。石家莊市和邢台市在1月8日完成全員核酸檢測任務後，為防止疫情擴散，保障居民健康安全，市民繼續居家7天，人員不流動ˎ 不聚集ˎ 不出社區和村莊。中國衛生當局的上述決定，旨在徹底阻斷疫情傳播途徑。