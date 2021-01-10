中國加快接種疫苗稱已注射900萬劑 明確免費

美國國家過敏和傳染病研究所-落基山實驗室提供的2020年電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒顆粒。

中國國務院聯防聯控機制周六發布會通報，中國已完成900多萬劑次的新冠病毒疫苗接種；包括12月15日啟動的重點人群接種，將分為三階段進行。所需疫苗成本和接種服務等全部費用，都將由醫保基金和財政共同負擔，居民個人不負擔費用。

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據路透社消息，據中國國務院聯防聯控機制周六發布會通報，指中國已完成疫苗接種逾900萬劑次，分三階段進行居民個人不負擔任何費用。國家醫療保障局副局長李滔在發布會上稱，通過主要動用醫保基金滾存結餘和財政資金共同承擔新冠病毒疫苗及接種的費用，“不影響當期醫保基金的收支，也不會影響大家看病就醫的待遇。”

對於疫苗的推進，發布會介紹，因疫苗產量是一個逐步增加的過程，因此接種會分三階段進行。第一階段是因工作性質感染風險較高的“重點人群”；第二階段是如果感染新冠易發生重症或死亡的“高危人群”；第三階段是普通人群。

據路透社說，近來中國境內新冠疫情散髮式出現漸增，尤其是近日河北省情況較為嚴重，上日最新的17例本土病例中，河北佔14例，遼寧3例。對此，石家莊全市完成全員核酸檢測後，居民繼續居家七天，人員不流動、不聚集、不出社區和村莊。