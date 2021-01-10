中國在Covid陰影下迎農曆牛年春節

2021年中國傳統農曆新年逼近，當局擔心Covid-19肺炎疫情再度爆發，呼籲民眾牛年春節期間盡量呆在家中。

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在距離中國民間傳統農曆新年佳節還有一個月之際，當局與民眾準備在Covid-19肺炎的陰影下迎度2021牛年春節。儘管，中國內地已陸續啟動了重點人群的疫苗接種工作，並且已完成了近千萬民眾的注射。不過，當局依然態度謹慎，早早就呼籲民眾2021年春節盡量呆在自己家中，在外地的務工人員沒必要也盡量不要返鄉。

武漢牛年春節沒有“萬家宴”

據本台RFI常駐中國法語記者拉加德Stéphane LAGARDE周日（2021年1月10日）發自武漢的現場採訪報道，當地一名出租車司機表示，百步亭社區今年不會舉辦傳統的“萬家宴”。

武漢的海鮮批發市場給人印象深刻。柚子樹下，有人在下棋，有人在鍛煉，有人在唱歌，但人們避免回憶去年冬天曾有四萬人在此聚集。在肺炎患者開始充斥醫院之際，當局仍在嚴控信息。街區里的一名女商戶沒有忘記，大規模的人群聚集有利病毒傳播。她表示，美好的傳統，但想到去年之後所發生的一切，人們不敢再敢像以往那樣組辦節慶活動。不過，一ˎ 兩年後再因情而異。總之，中國國家衛健委剛剛建議，今年春節避免聚會。

法廣存檔圖片：武漢民眾喜迎2021年的到來。 Image d'archive RFI: La foule célèbre l'arrivée de 2021 lors d'une fête à Wuhan. © REUTERS - TINGSHU WANG 路透社

中國牛年節前加強防疫措施

中國已於2021年1月9日周六加強位於首都北京以南ˎ 已被禁足的兩座大城市石家莊市和邢台市的防疫措施，以期控制住一年前出現的Covid-19病毒在最近六個月以來最強勁的一次蔓延勢頭。

在二月份的農曆新年來臨前夕，石家莊市暫停地鐵運輸，直到新指示。邢台市居民一周內不可出門。中國在2020年春季，新肺炎病毒全球蔓延之際，就已阻止了疫情在本土上的流行。官方正式統計數字顯示，到目前為止，中國共有4 634人死於本次疫情，確診感染總人數不到9萬。