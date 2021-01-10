中國報新零星疫情 中紀委斥地方幹部麻痺厭戰

中國河北省近日爆發疫情，本土確診數量逐漸增多。中國官方今天報道過去24小山新增新冠病毒確診病例69例，本土佔48例，當中46例在河北省。中共中央紀律檢查委員會和國家監委周末在官網發文，批評多地幹部在防疫常態化階段出現麻痺、厭戰，強調黨員幹部須堅持精準防控，紀檢機關要對違法違紀問題“發現一起，查處一起”。

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據中央社今天報道說，中國報告9日新增69例新冠病毒確診病例，其中本土病例佔48例，河北省有46例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例69例，其中境外移入病例21例，分別為福建6例，天津4例，上海4例，遼寧2例，浙江2例，山西1例，廣東1例，陜西1例。

截至1月9日24時，中國大陸現有確診病例588例，累計治癒出院病例8萬2211例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬7433例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者92萬4062人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬6077人。

據中央社，中國仍零星報新疫情反彈，中共中紀委發文斥多地幹部麻痺厭戰。中國遼寧、北京、河北和黑龍江等多個省市近期出現新冠病毒確診病例，中紀委發文點名批評一些城市的幹部“知紀違紀”，為疫情防控帶來風險和隱患。

文章指一些幹部麻痺、厭戰，例如湖北武穴出現沒有落實冷鏈產品進庫前消毒，車輛從業人員未進行病毒核酸檢測等問題。文章又指，有幹部干擾疫情防控，比如湖南邵陽有村幹部未值班；瀋陽大連還有官員在參加隔離旅館志願防疫工作時，不服從管理，並在微信工作群組發表不當言論。中紀委該文章強調，黨員幹部應克服麻痺思想，抓好疫情防控工作，各地紀律檢查機關也要充分監督、查處違規違紀和違法問題。