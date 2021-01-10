中國官方解釋新法反制外國制裁 可在中國法院起訴要求賠償

中國商務部官網10日刊出條約法律司負責人就“阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法”的“答記者問”。中國商務部9日公布“阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法”，其中明定，經中國官方評估確認，有關外國法律與措施“存在不當域外適用情形”者，可由主管部門發布“不得承認、不得執行、不得遵守”的禁令。辦法自公布之日起施行。

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據中央社今天報道稱，中國推新法反制外國制裁，稱維護自身權益。消息說，中國商務部9日公布“阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法”後引發關注，相關負責人今天強調，這是為了維護自身的正當權益，但並未說明中方會採用何種“必要反制措施”。

中國商務部官網10日刊出條約法律司負責人就“阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法”的“答記者問”。相關負責人並未點名美國，但表示“長期以來，有國家推行單邊主義，禁止本國人與有關國家間的經濟往來，還脅迫其他國家企業和個人停止與有關國家的經貿活動”。並稱不當域外適用的有關外國法律與措施，對中國企業的正常經貿交往造成了不利影響。據這名負責人說，為保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益，制定公布這項辦法，其中借鑒了國外立法經驗，並強調不會影響中方承擔的國際義務。該報道稱，相關負責人並未回應中方第一個禁令是否很快頒布，但表示辦法本身“不鎖定特定國家，不鎖定特定領域的特定交易”。

據發布，這項辦法的適用對象是“中國公民、法人或其他組織”，在制度安排上，包括：及時報告、評估確認、發布禁令、司法救濟等。被禁止或限制與第三國（地區）展開正常經貿及相關活動的，應在30日內報告；因此遭受損失的可在國內法院起訴，要求賠償。

評估確認方面，將建立由中央國家機關有關部門參加的工作機制，由國務院商務主管部門領頭，具體事宜由國務院商務主管部門、發展改革部門會同其他有關部門負責。根據辦法，中國政府可以從兩個方面提供幫助：一是“提供指導和服務”，二是根據具體情況“給予必要的支持”。

這名負責人強調，如果有關外國法律與措施的域外適用，違反國際法和國際關係基本準則，損害中國公民、法人或者其他組織合法權益，“中國政府將根據實際情況，依法採取必要的反制措施”。但並未未說明中方會採用何種“必要反制措施”。