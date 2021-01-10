中國發表國際發展合作白皮書 倡一帶一路多邊合作

中國國務院今天發布“新時代的中國國際發展合作”白皮書。當中表示，中國國際發展合作規模穩步成長，“並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和‘一帶一路’發展中國家傾斜”。

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據中央社今天報道稱，中國提國際發展合作白皮書，倡一帶一路多邊合作。該報道引述新華社消息，中國國務院新聞辦公室10日發布這篇全文約2.6萬字的“新時代的中國國際發展合作”白皮書。當中多次重點強調多邊主義與“一帶一路”的推動，並反覆提及“人類命運共同體”。

據白皮書說，新時代的中國國際發展合作，以推動構建人類命運共同體為引領。共建“一帶一路”倡議提出以來，中國根據有關國家需要，積極展開發展合作，在深化政策溝通、加快設施聯通、推動貿易暢通、促進資金融通、增進民心相通上發揮作用。白皮書說，中國透過支持其他發展中國家減貧事業，為推動落實聯合國2030年可持續發展議程積極貢獻力量。“中國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，向其他國家提供力所能及的支持，為應對重大挑戰和完善全球治理體系貢獻中國力量。”白皮書稱，展望未來，中國將繼續以人類命運共同體理念為指引，以正確義利觀為價值導向，在力所能及的範圍內積極開展國際發展合作，為全球發展注入“中國力量”。

據該報道，黨媒人民日報今天也刊出解讀稱，白皮書勾勒出中國國際發展合作的未來發展路徑，一是面對2019冠狀病毒疾病疫情，繼續為廣大發展中國家抗疫提供力所能及的支持，包括完善公共衛生治理體系建設等。二是聚焦民生，堅定落實習近平多次在重大國際場合宣布的合作舉措，“繼續把助力共建‘一帶一路’和推動落實聯合國2030年可持續發展議程更加緊密結合，幫助其他發展中國家恢復經濟社會發展”。三是加強科學管理，推動高品質的國際發展合作。

據人民日報解讀說，中國始終踐行多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，與世界各國和國際組織共同應對公共衛生危機、經濟嚴重衰退等全球性挑戰，為推動落實聯合國2030年可持續發展議程、構建人類命運共同體作出積極貢獻。