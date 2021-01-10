中美台關係大地震？美取消對台交往限制 港媒解讀不再安撫北京

距離美國政府換屆只余個多星期，美國國務卿蓬佩奧周六昨天（9日）宣布，美方取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。針對此前由美國國務院授權國務卿所發出的對台灣的交流指引，所有美國行政部門、機構，都應視之為無效。台灣駐美代表處表示，這項決定反映美台關係的強勁與深度，台灣政府表示歡迎。東網今天以不再安撫北京作題報道，並指分析相信，美國此舉會令中美關係進一步緊張。中國官方媒體警告，如台、美方面作出過激反應，“就很可能觸發戰爭”，中國將對配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台灣當局，給予根本性的懲罰；美國現任政府的最後幾天，也有可能是民進黨政權存在的最後幾天。

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據東網今天報道說，不再安撫大陸，美解除所有與台接觸自設限制。

據蓬佩奧發聲明稱，台灣是美國可信賴的合作夥伴，但美國過去數十年設下複雜的內部限制，規範外交官員、其他公務員與台灣交流時，應遵守這些限制，並指美國單方面採取這些自設限制，目的是想安撫中共政權，但現時不再這樣做。

聲明續指，《外交事務手冊》中授權美國在台協會（AIT）以外的任何實體機構與台灣行政部門接觸的內容，也將作廢。根據“台灣關係法”，美國行政部門與台灣的關係應交由AIT全權處理。

據該報道，台灣駐美代表蕭美琴在Twitter轉發蓬佩奧的聲明，稱：“數十年的歧視終於解除，是台美雙邊關係的重大進展，我會珍惜每一個機會。”台灣駐美代表處亦發聲明歡迎美方的舉措，並向美國國務院致謝，又感謝長期關注台美關係的美國國會兩黨議員，通過《台灣保證法》鼓勵行政部門放寬對台交往限制等，加深台美關係，冀在可見未來持續加強台美夥伴關係。

台灣外交部長吳釗燮亦在Twitter發文感謝美方，指台美之間的緊密夥伴關係，是建立在雙方的共同價值、共同利益及對自由及民主的堅定信念，他們將持續在未來繼續合作，確保台灣成為世界一股良善的力量。民進黨立委羅致政認為，今次等同打開台美官方互動的各種可能；又形容是1979年《台灣關係法》通過以來，美國最重要的友台決定。另一立委王定宇則關注，拜登上台後會否取消此命令。

該報道稱，台總統府發言人張惇涵感謝美方各界之餘，強調台灣政府對外政策的一貫立場，是踏實穩健地推動整體國際關係發展，以謹慎負責的態度維持對外關係平衡，這是過去數年台美互信與雙邊關係提升的主因。他又稱，台方未來將以相同態度，在現有的堅實基礎上繼續爭取美國跨黨派支持，並繼續加深台美合作夥伴關係。

據東網，中國大陸官媒則以“最後的瘋狂？！”為題報道事件，批評蓬佩奧繼續拿所謂“民主”說事，聲稱此舉將使“民主”獲益。報道指，蓬佩奧的聲明象徵意義或大於實質意義，幾乎可肯定會觸怒大陸；又提及蓬佩奧日前發聲明惡意攻擊大陸，並宣布美國駐聯合國代表將會訪台，已引起陸方連番反對。官媒又提到，如美方和民進黨當局讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台，北京將有排山倒海式的反應。解放軍戰機屆時將第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示主權。如台、美方面作出過激反應，“就很可能觸發戰爭”，大陸將對配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台灣當局，給予根本性的懲罰；美國現任政府的最後幾天，也有可能是民進黨政權存在的最後幾天。

據東網說，外界預料，蓬佩奧此舉會引致中國大陸不滿。美國多次對台軍售，派高級別官員訪台，令中美及台海關係緊張。美國駐聯合國大使克拉夫特將於周三（13日）訪台，是美台自1979年斷交以來，首次有美駐聯大使訪台。去年8月、9月，美國衛生及公共服務部部長阿紮、美國國務次卿克拉奇相繼訪台，當時大陸外交部強烈反對，批評美方助長台獨勢力。