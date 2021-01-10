新冠病毒大流行周年祭：人類或許永遠也無法知道疫情源頭

法新社今天發布文章，為世界大流行的新冠肺炎疫情一周年評論哀祭。明天是中國官方報告此疫情在中國死亡第一人的一周年祭日，至此世界染疫向1億確診攀升，步至今也是隱姓埋名的中國疑似第一新冠病毒死者後塵，世界也有超過190萬人死亡。而重描疫情軌跡，法新社說，從中國最早的恐慌，到中國共產黨治下不透明，再到特朗普指控中國病毒，疫情政治化推遠甚至消除了人類有一天知曉病毒起源的機會。

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據法新社說，2020年1月11日，北京宣布兩天前死於新的冠狀病毒的第一位受害者消息，這位新冠狀病毒受害者是一名61歲的男子，他經常在中國中部一千一百萬人口的大都市武漢的一個市場上購物。 至今這個人的名字仍不為人所知。但是在一年之內，全球已經有190萬人死於此病毒。

很明顯，這種流行病是在2019年底在武漢市重要的華南市場上首次出現的，那裡出售野生動物。但新冠狀病毒的起源可能並不一定就在那裡。據美國華盛頓的喬治敦大學的流行病學家丹尼爾·盧西（Daniel Lucey）認為，病毒需要很長時間才能變異完成具有高度傳染性的突變。

該病毒在2019年12月被報道時就具有高度傳染性，這意味着它已經傳播了很長時間。據盧西教授說，這種病毒起源於武漢市場是絕對不合理的。她認為 “它似乎是在幾個月前，也許是一年之前，甚至是更早之前就出現。”

世衛組織被遠拒

法新社說，但問題是：中國當局急於清除對出現病毒的任何責任，並試圖在沒有證據下證明該流行病是從國外傳入中國的說法。中國當局聲稱，該病毒在武漢出現之前，就曾在意大利或巴西的污水中發現了這種病毒的痕跡。但是，專家認為，這些說法根本不能證明病毒的來源。

早在2020年1月，中國研究人員就自己將華南市場作為流行病的發源地，儘管先前的研究表明，最初的一些患者與該市場無關。

武漢市於1月23日被隔離，然後整個湖北省被隔離，超過5000萬居民被困。

據法新社說，到了3月，中國當局的故事敘述開始改變：中國抗流行病防疫部門負責人高福解釋說，華南市場不是病毒的來源，而是病毒的“受害者”。那裡只是讓疫情擴大流行的地方。但是自那以後，北京方面沒有提供其他有關該病毒爆發的合理解釋，也幾乎沒有提供有關在武漢採集的疫情病毒樣本的信息。

據法新社，至於外國專家，他們被拒之很遠：應於上周抵達中國的世界衛生組織的一個小組在最後一刻被阻擋，北京說還在與世衛組織“談判”關於此行的使命。

病毒蹤跡遭擦失

法新社說，然而找尋病毒的起源對於防止再次新疫情流行至關重要。這將有益引導專家有針對一種或另一種動物採取預防措施，禁止對其狩獵或養殖，以期避免它們與人類的相互關聯作用。

據在總部位於美國，專門從事疾病預防的協會EcoHealth Alliance主席Peter Daszak敦促說， “如果我們能夠了解流行病為何會出現，我們才可以與之鬥爭。”

與2002-03年間對SARS流行的不透明管理相比，中國的純科學作用曾最初在國際上受到讚揚，中國迅速共享了該病毒的基因組。據英國東英吉利大學的生物學家戴安娜·貝爾（Diana Bell）承認，中國是相對開放的。

但問題在於，在2020年初困擾武漢的一片混亂中，該病毒的痕跡很可能已經被擦除或移走，從而使這一難題更加複雜。但據彼得·達薩克（Peter Daszak）指出：“這不足為奇。因為每種流行病都以同樣的方式在混亂和恐慌中展開。”

“中國病毒”

據法新社說，然而從政治上講，習近平主席的政權必須在疫情蔓延的最初幾周內阻止擴大，因為當局已經在當時遭到窒息早於2019年12月中國已經有醫生做出疫情警報的批評。

他們中間其中一名叫李文亮的醫生還被警方指責為“散布謠言”，李文亮本人然後於2020年2月7日在武漢的一家醫院死於新冠肺炎。他的去世引發了社會媒體平台上對當局的憤怒。

但是，自去年春季以來，在疫情得到控制之後，北京現在以人類的救世主姿態出現，將其疫苗作為“全球公共物品”提供給貧困國家。在這種情況下，中國不能容忍任何批評聲音。

12月底，一名在武漢隔離期間報道疫情的“公民記者”張展，被判處四年徒刑。

據法新社說，彼得·達薩克說，美國政府的態度沒有能幫助勸說中國當局分享他們對該病毒的情報。彼得·達薩克說他希望在唐納德·特朗普離開白宮後能夠解凍局面。

據彼得·達薩克認為，特朗普指控是 “中國病毒” 並暗示該病毒是從武漢病毒學實驗室逃脫，而毒化了合作氣氛，法新社說，科學界至此排除上述病毒出自實驗室的說法的可能性。

據科學家認為，這種病毒來自蝙蝠，但至今仍不知道是哪一種其他動物可以作為媒介宿主將病毒傳播給人類。

據彼得·達薩克（Peter Daszak）希望：“我堅信，我們最終將找到傳播病毒的蝙蝠種類以及可能的傳染途徑。”據他說， “雖然我們或永遠不能確定，但是我們肯定會找到確鑿的證據。”

據法新社說，但是動物物種的問題對於戴安娜·貝爾來說是次要的。她呼籲， “病毒來源並不那麼緊要，要緊的事：我們必須結束市場上這些該死的動物物種混合圈賣。我們必須停止以野生動物為食品的貿易。”