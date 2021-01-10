日本反對中國以“今治”為商品註冊商標

日本今治市一景

中國企業作為食品和廣告的商標，已申請以“今治”兩字進行註冊。日本今治市等召開對策協議會，決定向負責商標業務的中國國家知識產權局提出異議。日本今治市認為這是“類似免費搭乘今治品牌知名度便車”的違規商標申請。

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據共同社今天報道說，日方決定對中國企業註冊“今治”商標提出異議。共同社本月6日採訪日本愛媛縣今治市獲悉，中國企業作為食品和廣告的商標，已申請以“今治”兩字進行註冊。今治市等當天召開對策協議會，決定向負責商標業務的中國國家知識產權局提出異議。

據該報道，該市認為這是“類似免費搭乘今治品牌知名度便車”的違規商標申請。

據今治市介紹，中國企業去年7月申請了商標註冊，同年12月被公示。據稱，若自公示起3個月以內沒有異議，就允許註冊。

共同社說，今治市等2011年和2018年對另外的中國企業申請“今治”商標提出了異議，這些申請均未獲許可。