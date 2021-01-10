海外香港人創辦“如水”雜誌問世

前香港雨傘運動學生領袖周永康等人，昨晚間透過臉書宣布創辦首本實體海外香港雜誌“如水”，期許在香港面臨政治寒冬的時刻，建構並保存一個公共議論香港的媒介。

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據中央社今天報道稱，不畏政治寒冬，海外港人共創“如水”雜誌續發聲。據消息說，前香港雨傘運動學生領袖周永康等人，9日晚間間透過臉書宣布創辦首本實體海外香港雜誌“如水”。

“如水”（Flow HK）雜誌昨天晚間透過臉書（Facebook）粉絲頁發表文章指出，這是“首本實體海外港人雜誌”；而雜誌“創刊宣言”表示，“隨着中共政權強行通過國安法，香港真正進入威權時代”，“面對前所未有的歷史試煉，流散於各方的我們決心要維繫香港人這個獨特的共同體，希望承傳抗爭的火種”。

據宣言指出，當政權嘗試將一切公共辯論空間抹殺，“作為一班流散在外的香港人以及深愛香港的人，我們絕不選擇沉默”，決定利用在海外的自由空間，建構並保存一個公共議論香港的媒介，為在香港內外的人整合各種有關香港政治、歷史、社會和文化面向的論述。宣言說明，雜誌名稱取自“水進杯則成杯之形，入壺則成壺之狀”的意義，提到“反送中之所以能夠取得突破，正因為抗爭者能如水般靈巧應對強權的策略”，並稱在政權打壓升級下，“我們若要延續抗爭如水的精神”，並充分認識身處的局勢。

據中央社說，“如水”雜誌刊物的編委會成員除周永康外，還有流亡德國的前香港“本土民前陣線”召集人黃台仰、去年8月間赴英國的香港本土派人士張昆陽及台灣智庫“經濟民主連合”的研究員江旻諺等9人。另外，“如水”雜誌顧問則由身在英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人等人擔任。

據該報道，“如水”雜誌將以季刊形式發行，創刊號主題為“絆”。刊物除了由編委會成員撰文外，也會邀請顧問成員撰寫序言，實體雜誌將透過網絡方式訂購；另考量香港存在不確定因素，會提供有意購買的香港讀者電子書。