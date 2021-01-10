香港大抓捕行動繼續引發西方國家“密切關注”

本月6日（星期三）清晨，香港53名民主派人士遭警方抓捕，此一事件引發國際社會高度關注。繼歐盟等多方的譴責之後，周六，美國、澳大利亞、英國和加拿大也發布公報，表示了對香港局勢的深度關切。

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公報指出：顯而易見，當局利用國家安全法來剷除異己和持有不同政治觀點的反對派人士。美國國務卿蓬佩奧在公布公報內容時強調：非常關注香港大批民主派人士在國家安全法框架下，以“顛覆國家政權”的罪名被捕。認為本次拘捕行動違反了“中英聯合聲明”。

美、英、澳大利亞和加拿大四國外長紛紛呼籲港府和北京政府尊重香港自由，並確保由於新冠病毒大流行而推遲舉行的地方選舉“將以公平的方式展開”，並將接納持不同政見的候選人參與。

本周三清晨，香港上千名警察發動了大規模的抓捕行動，53名民主派人士被捕。其中包括曾在去年負責協調民主派初選的“民主動力”財務管理的美籍人權律師關尚義（John Clancey）。根據國家安全法關於“顛覆國家政權罪”條紋的規定，受到指控的人員最高可被判處無期徒刑。

此一抓捕行動是去年7月實施國安法以來，北京針對持不同政見者採取的最大規模的行動，以結束2019年曾經震撼了香港的大規模的民主抗爭運動。遭到抓捕的大多數民主派人士隨後獲釋。

但是此舉依舊引發各方人士不安。西方國家更迅速做出反應，對這項在“一國兩制”原則下進行的“嚴厲鎮壓”自由以及“可怕的進攻”行為進行了強烈譴責。