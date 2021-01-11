世衛：專家小組赴中國調查病毒起源不是尋找"罪魁禍首"

世界衛生組織周一證實，世衛專家小組本周抵達中國，展開新冠病毒溯源調查，不過，世衛強調，此行不是要去找"罪魁禍首"，這項任務屬於科學性質而非政治含義。

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中國同意世界衛生組織國際專家小組進入中國，但沒有說明行程細節。世衛組織總幹事譚德塞周一在日內瓦舉行的視頻記者會上表示，國際專家小組將會從武漢展開研究，以確定早期病例的感染途徑。

譚德塞表示，對國際科學家團隊開始前往中國感到滿意，"他們將與中國科學家一起針對新冠病毒起源共同展開科學研究"。

法新社援引世衛組織衛生緊急情況主任邁克爾·賴安在記者會上表示：“世衛專家組此行旨在了解新冠病毒大流行的根源，而不是尋找責任者。”他補充說：“專家小組是要尋求人與動物之間相互傳播的科學答案，” “這是絕對必要的”。賴安表示：“我們尋找的是問題的答案，而非(承擔責任的）罪魁禍首或責任者。”

在新冠病毒於中國武漢爆發一年後，北京方面終於在周一宣布，負責研究冠狀病毒起源的世界衛生組織調查人員將於本周抵達中國。

法新社稱，世衛組織這10名專家的訪問對中國當局極為敏感。北京極力避免對這一造成全球超過190萬人死亡的大流行承擔任何責任，而病毒實際上在中國銷聲匿跡。

中國衛生部周一在一份聲明中宣布，世衛專家訪問將從周四開始。原定上周三的訪問被推遲一周。 中國方面在宣布世衛專家周四訪華時並未詳細說明行程，譚德塞周一表示，專家小組的研究將在武漢開始，以確定早期病例的感染途徑，這些基於科學的實證將成為未來長期研究基礎。這不僅對研究2019冠狀病毒疾病很重要，更能幫助掌控未來可能會造成大流行病威脅的疾病。 譚德塞並感謝所有合作相關方及支持此任務的國家，包括澳大利亞、丹麥、德國、日本、荷蘭、俄羅斯、英國、美國和越南等。

世衛赴中國調查小組由十位在各個專業領域中均獲認可的科學家（丹麥，英國，荷蘭，澳大利亞，俄羅斯，越南，德國，美國，卡塔爾和日本）組成。 新冠病毒疾病2019年底在中國武漢市率先出現，而後擴散到中國境外，至今已奪走超過180萬人生命。