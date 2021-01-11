英國計畫二月中之前完成1500萬人疫苗接種

新冠疫情嚴峻的英格蘭周一開設7家大型疫苗中心，預料本周將有數萬人接種新冠疫苗；英國首相約翰遜考慮實施更嚴格的限制措施。

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法新社報道，英格蘭周一開設7家大型疫苗中心，英國政府計畫到二月中之前，完成1500萬人疫苗接種，包括70歲以上族群、養老院老年人與員工、第一線醫護人員等。預料本周將有數萬人接種疫苗。

英國疫苗調配大臣紮哈維周一表示，當局會在下月中前，優先為大約1500萬人接種疫苗，包括四類高危人士，但不會強迫民眾接種。他關注病毒在超市擴散，呼籲民眾要配戴口罩。英國目前已有240萬人接種第1劑疫苗。 英國首相約翰遜周一視察英格蘭西南部一間疫苗接種中心，約翰遜再呼籲公眾，嚴格按照政府抗疫要求，盡量不出門，在超市等室內購物時，遵守安全社交距離。

約翰遜承認，近期新冠病毒確診病例激增，醫院承受巨大壓力，部分地區醫院的氧氣供應出現不足，如果封鎖規定沒有得到正確落實，不排除會公布更嚴格的防疫要求。

英國累計確診超過308萬例, 8萬1000人死亡。英國首席醫療官惠蒂周一說，變種病毒蔓延全國，疫情會在未來幾個周出現最壞情況，押後為民眾接種第二劑疫苗，是因為目前疫苗數目有限。但他強調，大部份保護來自第一劑疫苗，接種疫苗計畫展開後幾個月，可以取消部份限制，但要恢復正常生活還要一段長時間。

英格蘭雖然在4日宣布封城，但尚未見效。每日郵報報導，政府正在考慮實施更嚴格措施，包括宵禁以及關閉幼兒園等。英國首相約翰遜周日晚與內閣會面，考慮實施更嚴格措施，包括宵禁、限制運動次數，以及強制室外也要配戴口罩等。