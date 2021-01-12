民主黨加速彈劾進程 彭斯與特朗普白宮會晤

民主黨要求彭斯24小時之內宣告特朗普不能履職，但是彭斯周一與特朗普在白宮見面。

美國民主黨周一加速啟動特朗普總統彈劾案進程的同時，要求美國副總統彭斯24小時內援引憲法第25修正案迫使特朗普交權。但是，特朗普與彭斯周一晚上在白宮橢圓形辦公室會面。

廣告 繼續瀏覽後續

民主黨議員周一在一份文件中要求彭斯副總統援引憲法第25修正案，宣告特朗普已無法有效履行總統職務。眾議院議長佩洛西周一警告，如果不這樣做，共和黨與特朗普就會處於“共謀”關係，就會置美國於危險之中。但是，彭斯方面一直沒有任何反應。

特朗普與彭斯兩人這是在上周三爆發衝擊國會暴力事件後第一次會面，一位美國高官對法新社表示：兩人進行了“很好的談話”。

同一消息來源指出，特朗普並沒有在1月20日以前辭職的打算。而彭斯副總統也沒有任何援引憲法第25 修正案讓特朗普辭職的願望。根據憲法第25修正案，副總統在閣員們支持下宣告總統已不適合履職，迫使其辭職。

同一消息來源指出，正副總統“一致重申，那些違反法律侵入國會的人不能代表7500萬美國選民支持的‘美國優先’運動”。“他們保證，為了國家，兩人將工作到任期最後。”

儘管特朗普之前多次施壓，彭斯周三在一封信中宣布，他不會阻攔國會認證美國總統選舉結果，結果招致特朗普和他的支持者的憤怒。

特朗普當時發推稱：“彭斯沒有足夠的勇氣去做他應該做的，以保護我們的國家和我們的憲法”，不久後，他的一些支持者衝擊了國會。

星期一是兩人國會事件後第一次見面。

另外，儘管瘋傳特朗普的支持者將抗議總統就職典禮，即將於20日正式宣誓就職的拜登表示：“我不害怕。”

周一，曾經是奧巴馬總統副手的拜登再次避免就啟動針對特朗普的彈劾案表態 ，他含糊地表示：“我已經明確說過，特朗普總統不應該履職”。

據指出，啟用憲法第25修正案第四款的首要環節就是副總統和多數內閣成員致信眾議院議長以及參議院臨時議長，一致聲明總統已無法履職。這一行動即刻剝奪總統職權，副總統成代總統。但總統也可立刻致信上述兩位國會領導人，表明自己可以履職。這一行動導致即刻恢復總統職權。但若副總統及多數內閣成員再致信國會，堅持立場，副總統就再次即刻成為代總統；與此同時，國會須在48小時內集會，並在21天內投票表決，國會兩院三分之二以上成員支持才能永久罷免總統。