克拉芙特原訂今抵台訪問臨時喊卡台灣稱尊重

美國國務院今天突然宣布，目前政府團隊致力於確保未來八天交接程序能順利完成，因此取消包括國務卿蓬佩奧等所有官員本周的出訪計畫。也因此，原定今天抵達台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特的訪台行程也已經確定取消。台灣總統府和外交部都立即對外表示，尊重美國國務院的決定，對於克拉芙特因而無法如期訪台感到惋惜，但台灣仍歡迎她未來能有適當時機來台訪問。

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民進黨國際事務部主任、立委羅致政則表示，美國國務院取消所有官員出訪行程，導致克拉芙特因而取消訪台，並非針對台灣。他期待在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並深化台美合作夥伴關係。

對於克拉芙特取消訪台，國民黨主席江啟臣表示，可以理解，但他仍盼望中華民國與美國之間的交往合作可以持續，甚至強化。他強調，美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後，蔡政府應該在雙邊關係穩定、永續和實質的發展上更加努力。

中國國台辦發言人則在例行記者會上簡短響應說，中國大陸堅決反對美國和台灣進行任何官方往來。有媒體追問，克拉芙特這次取消訪問，是否能解除兩岸關係進一步緊張的因素？國台辦表示，無論在什麼情況下，美國政府都應恪守「一個中國原則」，和中美三個公報規定，這是美國做出的承諾；也希望「民進黨當局」立即停止「倚美謀獨」的有關動作。

媒體報導指出，美國國務卿蓬佩奧原先的歐洲出訪計畫也已取消，是因為盧森堡外長和歐盟高階官員拒絕與他會晤。中華戰略學會研究員張競在臉書發表評論指出，歐盟與盧森堡外交界人士是有骨氣，立刻就賞了蓬佩奧一個耳光，毫不客氣地端出閉門羹，讓他不得不知難而退，狼狽收場，但台灣總統府與外交部發言人，只能高唱「三聲無奈」，不知道該說什麼是好！