日本緊急事態宣言增加至11個都府縣

日本政府12日已基本決定，13日將基於《新型流感等特別措施法》向京都、大阪、兵庫關西3府縣以及愛知、岐阜、福岡、栃木縣再次發布緊急事態宣言。加上之前7日已發布宣言的首都圈4都縣，日本實行緊急事態宣言的都府縣達到11個，持續時間將設為到2月7日為止，很快就會擴大到全國。

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目前日本疫情在全國蔓延迅速，5日全國新增感染者4914人，6日，突破6000人，達6001人，再超歷史新高，7日7570人，8日7882人，9日達6113人，10日達6081，11日4876人，12日為4539人。

到13日為止，日本累計感染者超過30萬人，去年12月下旬超過20萬人，僅3周多就增加了10萬多人。

厚生勞動大臣田村憲久12日在內閣會議後的記者會上表示，13日將在厚勞省內召開為新冠對策建言獻策的專家組織會議，“在專家們分析和評估疫情的基礎上，最終會判斷把哪些地區作為緊急事態宣言或者不作為這樣的地區”。

由於患者急劇增加，在新冠疫情快速蔓延的日本首都圈和關西圈等十多個都府縣蔓延，即使確診陽性也未敲定入住醫院和住宿療養設施而在家等待人員驟增。這主要是由於醫療機構和住宿療養設施床位吃緊飽和。東京有超過7000人正在協調中，不得不在家等待。

日本首相菅義偉在13日19點開始舉行記者會見，對增加實行緊急事態地區進行說明。