歐洲疫情嚴峻各國加緊防疫 英國新增死亡病例創新高

歐洲各國疫情嚴峻，各國加緊防疫。英國周三新增新冠病毒死亡1564例，創下疫情蔓延以來的最高紀錄；意大利衛近日疫情惡化, 當局建議將緊急狀態延長到四月底；葡萄牙將再次實施全面封鎖措施。

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英國首相約翰遜表示，雖然防疫措施在部分地區初見成效，但目前仍處於早期階段，不排除採取更嚴格限制措施。 英國衛生部門周三通報，英國新增新冠病毒死亡1564例，創下疫情開始以來的最高死亡紀錄，英國累計死亡達8萬4767例，為全歐最多。周三新增確診47525例。

英國首相約翰遜周三表示，嚴重的疫情特別是重症患者增加給醫療部門造成極大的壓力。不過，約翰遜也表示，禁足措施以及各地區實施的限制措施"已經初具成效"。

約翰遜表示，政府的前提是讓學校"儘可能儘快開學"，不過是否能在2月中旬開學還有許多條件需要滿足，包括疫苗接種計畫進度必須順利，且疫苗必須對南非及巴西變種病毒有效。約翰遜強調，目前並沒有證據顯示疫苗對這2種變種病毒失效。

為阻止疫情蔓延，約翰遜表示，將加緊疫苗注射。英國政府計畫儘快展開每周7天，每天24小時的疫苗注射。約翰遜表示，目前受限於疫苗供應有限。

葡萄牙周三宣布，將從本周五開始實施第二次全面封鎖措施，以遏制疫情的快速蔓延。

意大利將延長緊急狀態到4月底。意大利衛生部長斯佩蘭紮周三表示，為防止新冠病毒疫情蔓延實施的緊急狀態將延長至4月底，因為目前疫情沒有減緩的跡象。 斯佩蘭紮在下議院表示："過去一周各地疫情普遍惡化，意大利又重回疫情擴散階段。由於多項指標惡化，延長緊急狀態到4月30日是適當的"。 意大利從去年2月爆發疫情後，累計7萬9819人染疫死亡，居歐洲各國第2位；累計確診230萬3000例。

德國衛生部周三表示，目前實施的防疫措施很可能要延長到下個月，以防變種病毒傳播。德國衛生部斯帕恩表示，德國2月1日將無法解除所有封鎖措施，他並強調需要進一步減少與他人接觸，以抵禦毒性更強的變種病毒。在上周收緊全國封鎖措施並延長到1月底後，德國政府周三批准，對入境旅客實施更嚴格的管控。根據新規定，德國將要求從疫情高風險地區或出現新變種病毒國家入境的人員接受篩檢。

德國衛生部門周三通報，新增1萬9600例確診，累計195萬3426例；新增死亡1060例，累計達4萬2637例。

法國目前每天平均新增確診2萬例，周三新增確診更是達到2萬3000例。法國政府考慮採取更嚴格的限制措施，但保持學校開放。