美資PayPal全擁國付寶分析指被用來銼馬雲鋒頭

美資的PayPal全資接手大陸第三方支付平台“國付寶”，將成為大陸首家全外資擁有的第三方支付機構。前交通銀行（香港）首席經濟師羅家聰分析認為，此舉或顯示中共藉助這家市值2800億美元的美資支付平台，達到“借力打力”的目的，一來可令國內第三方支付平台特別是螞蟻集團的支付寶聽話，二來可製造開放國內金融市場的假象。

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在螞蟻集團備受國內監管機關打壓之際，美資的PayPal於國付寶持股比例則由70%增加到100%，成為中國首家全外資擁有的第三方支付平台。

國付寶旗下有針對B2B、B2C的網絡支付產品、移動支付產品等，針對企業資金管理服務推出的雲賬戶服務；針對跨境商貿領域的跨境支付解決方案；針對個人用戶的手機錢包客戶端等多款支付類產品。

國付寶於2011年由商務部中國國際電子商務中心與海航合資成立，2018年，國付寶曾、捲入違規將客戶備付金存放銀行賬戶，由銀行做成相應額度的理財產品，以獲得銀行貸款，並涉嫌將貸款輸送給海航集團，其後海航開始淡出國付寶。

PayPal於2018年3月內地開放外資投資支付機構准入限制後申請進入市場，2019年9月30日人行批准國付寶股權變更申請，PayPal購入70%股權，“海航少帥”童甫去年1月已卸下董事長之位，由PayPal高管接掌，被視為是權力交接。

現時國付寶獲多個牌照，可經營互聯網絡支付、移動電話支付業務、基金支付業務、跨境人民幣支付業務及增發預付費卡發行與受理業務。

螞蟻集團旗下支付寶屢被中國監管當局針對，卻在此時此刻引外資PayPal入第三方支付市場，究竟是有何盤算？根據蘋果日報報道，經濟學者羅家聰分析指出，“打馬雲是內鬥，防止他謀朝篡位，富可敵國”，估計中國趁美國政權更替，與歐洲簽投資協議，想營造“開放”假象，“講到機遇處處，希望吸引資金流入，不知道PayPal是否中了計，為何還會（以為中國）容許市場經濟？”

他續分析，開放予PayPal進入市場，或者是“借力打力”，令國內第三方支付平台聽話，又謂“用常識判斷都知道中共不會真正開放金融市場”。