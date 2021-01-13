香港春節沒有團年沒有花市沒有許願節

香港第四波疫情似乎毫無收斂跡象，特首林鄭月娥12日呼籲“如無必要不再與自己親密家人聚會”，又相信一個月後的農曆新年需在平靜環境下渡過。而被視為香港人春節主要節目的元宵花市，已因疫情而宣布取消，不少花農損失慘重。

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香港疫情反覆，限聚令等防疫措施放寬無期。特首林鄭月娥12日早出席行政會議，提到本周疫情雖有緩慢下降跡象，但亦有反覆，形容情況令人擔心，而個案的性質及出現的環境亦使人擔憂，包括出現在一些一直嚴守，希望不會爆發的場所包括醫院、安老院舍，亦有大型地盤爆發，而且亦有確診者每日都為公眾提供服務，接觸面廣，如渡海小輪船員、救護站人員及公共交通工具人員。

林鄭表明此時候非放鬆防疫措施時候，港府大前提下必須繼續堅守外防輸入政策，希望因政策而滯留一些地方的市民理解，是為保障全港及他們在港的親戚朋友安全。

她又呼籲要做強制檢測的市民儘快做檢測，並要減少聚會，無必要亦應不再與自己親密家人聚會，並說相信一個月後的農曆新年需在平靜環境下渡過。

政府在較早之前已經宣布，因應新型肺炎疫情發展，決定取消今年農曆年宵市場及新春市場，包括下月在15個地點舉行的年宵市場及沙田車公誕新春市場。

食環署說，考慮到香港疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險。當局指，早前已調整今年年宵市場規模，但年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，作出有關決定。

為協助花農以其他方式銷售年花，當局會與業界會面，在防疫抗疫的前提下，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。但不少花農指出取消花市另他們損失慘重，有一名花農接受NOW電視訪問時表示，他們的投資動輒元要數百萬元港幣。

此外，大埔林村許願樹往年吸引十萬市民前往，許下新年祈願。當區區議員陳振哲表示，據他了解，今年大年初一起的“香港許願節”將再告取消。大埔鄉委會主席林奕權其後回覆證實，許願節取消，而放馬莆村在初一至初九期間，將會停止開放，許願樹會圍封，市民不能進入大拋寶牒。至初十（21日）才如常開放。同時，為防人流聚集，林指林村的盆菜宴等相應新春活動都決定一併取消。