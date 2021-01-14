世衛赴中國專家組中的兩名成員仍在新加坡檢測

世界衛生組織周四表示，前往中國進行新冠病毒溯源調查研究的國際專家組中的兩名成員仍留在新加坡進行病毒檢測，其餘13名成員已抵達中國武漢。世衛周四召開會議討論近期出現的多種變異新冠病毒。

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世衛在推特表示，專家組的15名成員出發前在自己的國家都做過檢測，結果均為陰性，但有兩名成員在新加坡進行新冠病毒抗體檢測呈陽性。世衛稱，“他們都正在重新進行抗體檢測”。

世界衛生組織總幹事譚德塞周四在新冠病毒突發事件委員會第六次會議上表示，“已經抵達武漢的團隊成員將進行為期兩周的隔離，期間將以遠程方式與中國同行共同開始工作。

隔離結束後，他們將繼續開展為期兩周的實地工作。” 世衛周四召開的會議主要將討論兩大議題，其一是近期出現的多種變異新冠病毒，其二則是能否推出國際旅行通用的免疫和檢測證明。會議並將重點關注近期在英國、南非和日本等地出現的變異新冠病毒，世衛組織表示，最初於英國發現的變異新冠病毒目前已經傳播到50個國家，最初於南非發現的變異新冠病毒也已傳播到20個國家。

譚德塞表示，團結是應對疫情的核心，在疫情面前，全球必須同甘苦、共患難。他同時指出，國際社會“未能成功地保護最為脆弱的群體”，他敦促各國重點關注高風險傳播環境，對防疫措施的效果和影響進行持續評估。