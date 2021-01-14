兩名內閣部長辭職，意大利政府面臨危機

意大利執政聯盟黨兩名內閣成員辭職，危及總理孔特政府在參議院的多數席位。退出內閣的兩名部長分別為活力黨主要成員、擔任農業部長的貝拉諾娃（Teresa Bellanova ）和機會平等與家庭部長的博內蒂（Bonetti）。活力黨領導人倫齊在周三下午的新聞發布會上宣布了他們辭職的消息。

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意大利活力黨領導人倫齊指責總理孔特管理疫情不善，導致意大利疫情泛濫，也抨擊了政府花費2000多億歐元的計畫，這筆款額原本為歐盟批准意大利作為其大規模經濟復蘇計畫的一部分。周二晚間，意大利內閣部長會議通過了相關計畫的修改方案，但活力黨兩名部長選擇了棄權。倫齊指出：該黨不允許任何人擁有絕對權力。政府通過總理法令執法的方式破壞了遊戲規則，必須尊重民主規則。

活力黨18名參議員如果退出參議院，孔特政府則必須尋求新的支持。不過，政府在眾議院卻擁有多數。

周三，總理孔特與總統馬塔雷拉舉行了會談。之後，孔特向媒體表示，議會只有在多數黨支持下，政府才能繼續走下去。在活力黨兩名成員退出內閣後，意大利政府面臨多種可能：現政府或重組或提前舉行大選。如果孔特選擇辭職，將由總統任命新總理組閣，或者任命一個技術官僚政府；如果孔特選擇重組內閣，則需要通過議會信任投票，一旦投票不能通過，提前舉行大選勢在必行。

2019年9月，倫齊宣布脫離民主黨，建立意大利活力黨。目前該黨在參眾兩院分別擁有18和30個席位。

意大利是歐元區第三大經濟體，也是遭遇新冠疫情打擊最嚴重的歐洲國家，在第一波新冠疫情中曾實行長時間禁足措施，如今正面臨自第二次世界大戰以來最嚴重的經濟衰退。新冠疫情已在該國造成近八萬人死亡。