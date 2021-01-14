塞內加爾與中國洽購Covid-19疫苗

非洲國家塞內加爾作為世界衛生組織（OMS）牽頭建立的Covax公平獲得疫苗機制的倡議國之一，正在與中國商討採購疫苗事宜。

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據本台RFI記者Charlotte Idrac周四（2021年1月14日）發自達喀爾（Dakar）的消息，塞內加爾的戰略是兩頭出擊，一方面指望Covax公平獲得疫苗機制，世界衛生組織正在與輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）這兩家美國的Covid疫苗研發機構協商，但首批疫苗在三月底之前無法到位。就此，塞內加爾在國家元首的指示下，同時發展其自身戰略。總統府官員指出，這是主權問題。達喀爾發起了與中國國藥集團（SinoPharm）的談判。

法廣存檔圖片：塞內加爾是世界衛生組織（OMS）牽頭建立的Covax公平獲得疫苗機制發起國之一。 Image d'archive RFI: Le Sénégal fait partie de l'initiative Covax de l'OMS. (image d'illustration) © JOHN WESSELS / AFP 法新社

塞內加爾衛生部長周二曾一度發表推文說，中國方面贈送20萬支疫苗。不過，這條推文很快就被撤了下來。但對話正在進行之中。塞內加爾的部長理事會周三發表聲明指出，採取這一疫苗新戰略是一項緊急措施，將獲得相應的預算。三類人群享有優先：醫護人員ˎ 合並症患者和老年人。據塞內加爾衛生部，以上三種人群這占人口總數20%。

除了有效率之外，儲存方式也被納入了達喀爾對疫苗選擇的考量。塞內加爾目前沒有適用於在零下20度或零下70度保存疫苗的相應設備。