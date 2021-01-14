旅美中國籍教授未透露與中國關係遭逮捕

美國麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）周四遭到逮捕，美國聯邦檢察官指控他在尋求聯邦資助時沒有透露與中國政府的關係。

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美國波士頓聯邦檢察官周四指控，中國出生的機械工程師和奈米技術專家陳剛，在尋求資助時瞞騙美國能源部，沒有在納稅申報表上披露外國銀行帳戶。

陳剛被捕後，聯邦調查局（FBI）在他位於劍橋的家中和麻省理工學院的辦公室執行搜查令。陳剛是麻省理工學院帕帕拉多微型/奈米工程實驗室的負責人。

檢察官說，陳剛參與了促進中國技術與科學發展的各種努力，包括應中國駐紐約領事館的要求，擔任中國政府的"海外專家"。

檢察官指出，陳剛從許多中國實體收到款項，並協助審查評估中國國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。NNSFC的運作與美國撥款資助機構類似。

不過，檢察官表示，陳剛申請能源部資助時，從未透露他為中國國家自然科學基金委員會或其他中國分支機構工作。

中央社報道，在中國政府刺探並竊取知識產權引發關注之際，本案是美國司法部剷除大學內部中國影響力的最新案例。 FBI波士頓辦事處的博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）表示，在FBI進行的5000項反情報調查中，近半與中國有關。