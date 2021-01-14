有效率只五成科興還稱疫苗良好100萬劑下月抵港

巴西聖保羅布坦坦周二宣稱，由中國科興開發的克爾來福（CoronaVac）冠狀病毒病疫苗，根據最新測試結果顯示有效率只五成以上，比起早前的測試有效率78%下跌幾乎30個百分點，僅僅達到世衛標準，紐約時報形容，這個測試結果對企圖以疫苗達到外交目的的中國，影響至巨。報道指全球至少已有10個國家預購超過3.8億劑科興研發的藥苗。

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北京科興中維生物技術董事長尹衛東13日在大陸舉行記者會表示，科興疫苗在各地進行的第三期臨床測試結果，均證明疫苗在世界各地的安全有效性是良好，目前可年產5億支疫苗的一期生產線已完成，並投入生產，二期生產線預計下月可投入生產，預計100萬支供港疫苗能按照合約的規定準時抵港。

尹表示，分作三期的臨床測試從接近100%到78%以至第三期的50.3%，證明疫苗在世界各地的安全有效性是良好。

科興的疫苗是香港預購3款新冠疫苗中之一。對於科興疫苗最新測試的結果較對上一次的有效率下跌了差不多30個百分點，公務員事務局局長聶德權被問到科興疫苗的保護率是否不足時，他指疫苗在香港接種前須經顧問專家委員會審視及審核，基於臨床數據及專家意見作接種建議。聶又指，疫苗在香港以外的藥物監管機構得到批准緊急使用，港府亦會根據法例給予緊急使用，會確保疫苗安全有效、品質有信心才予市民接種。

至於另一款由復星與德國藥廠BioNTech疫苗將於下月抵港，聶德權指出，香港最快在農曆新年會安排接種疫苗，屆時會在全港18區設立疫苗接種中心，接種上述疫苗時需要較高規格處理，至於安老院舍會有外展接種隊負責，接種計畫完成，政府會交代相關開支。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，科興疫苗的整體有效率只有50.38%，因長者及免疫系統不健全者免疫反應較低，可能接種該疫苗後有效率會少於50%，產生的保護作用有限，建議政府不安排安老院舍長者接種科興疫苗，應改為接種德國BioNtech疫苗，目前數據雖顯示德國BioNtech疫苗的副作用比率較科興高，但因長者免疫反應較低，副作用相信也會相對減少。

他又指雖然科興疫苗有效率，相對世衞的要求只是僅僅及格，但他不贊成棄用科興，因全球疫苗供應緊張，若棄用科興可能沒有足夠疫苗供市民接種，而科興疫苗可留給願意接種的年輕或健康人士接種，相信能產生50%保護作用。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，科興疫苗有效率的數據下降，相信是因今次數據包含預防感染後癥狀非常輕微個案，拉低有效率。香港訂購的三隻疫苗，均對預防感染後有中度至嚴重癥狀有高保護性，確立個人保護作用，但三隻疫苗未有全面數據顯示可預防感染後沒有癥狀，即可能有接種者感染後無癥狀，仍可傳播病毒，影響群組免疫效果，故目前疫苗能否在港建立群體免疫力言之尚早，但最少接種後可預防中度至嚴重病秧，減少入院，減輕醫療系統壓力。