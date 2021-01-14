美方中共軍企黑名單擴增  阿里巴巴騰訊百度逃生

華爾街日報報道，美國政府可能不再打算把中國網絡三巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入“中共軍方企業”黑名單，這意味着美國企業與個人可繼續投資這些公司。

廣告 繼續瀏覽後續

華爾街日報報道，美國政府近期研究擴增美國國防部認定支持中國軍方、情報與安全部門的企業名單，美國投資人必須最遲在11月轉讓自己在這些公司中擁有的股份。

紐約掛牌的阿里巴巴、百度與香港掛牌的騰訊在政府檢視的12家公司之列，美方最終決定不將這3家公司列進名單。

華爾街日報引述 知情人士說，為此在美國國防部與美國財政部之間進行了激烈的辯論，美國財長姆努欽拒絕將中國網絡三巨頭列入國防部名單，擔心由此會對美國投資者產生不良影響。最終姆努欽的觀點佔了上風。

不過，另外9家中國企業將加進名單，原本就在名單上的企業旗下超過100家子公司一併列入。消息曝光後，阿里巴巴在紐約交易的股價一度漲到6%，終場勁揚4.3%；百度略有反彈但後繼乏力，終場下跌超過1%。

美國國防部2020年6月將華為技術公司等20家公司列入中共解放軍所屬或掌控的企業名單，為金融制裁鋪路。美國總統特朗普2020年11月下令，今年1月11日起美國企業與個人不得投資列入名單上的企業證券，最遲11月11日須出清投資部位。

據信“中共軍方企業”最新名單將會很快公布。