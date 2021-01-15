一對中國情侶柬埔寨總裁公寓遇害 兇手初疑是中國人

一對中國籍男女12日在柬埔寨首都金邊被殺害，當地警方通過監控已鎖定兩名嫌疑人的身份。警方推測兇手的身份可能是中國人，並且與被害人相熟。

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據聯合早報今天報道稱，一對中國情侶柬埔寨遇害，生前監控顯示疑似被劫持。該報道引據《柬中時報》消息，事件發生在金邊市桑園區百適河分區瀾海總裁公寓。死者為一男一女。男性死者肖某（音譯，38歲），是一家鋼鐵廠高層；女性死者為曹某（音譯，23歲），兩人是情侶關係。

報道稱這對中國情侶遭殘忍殺害，兇手作案手段極度殘暴。從案發公寓的閉路電視可見，男死者和女死者分別被相信是兇手的兩人一前一後押回單位，其中男死者在前，疑似被兇手用槍頂住後腰，而女死者在後，被另一名兇手持刀抵住喉嚨。四人回到公寓後，男女死者相信被殺害，過後兩名兇手逃離，而死者屍體被打掃衛生的公寓清潔工發現後，清潔工隨即報警。

據當地警方表示，經調查後，警方初步斷定兇手是兩名男子。他們用短槍和刀子，挾持受害者。警方推測兇手的身份可能是中國人，並且與被害人相熟。警方正在收集更多證據，並表示將儘快追捕兇嫌，將他們繩之以法。

據該報道，14日晚，中國外交部領事保護中心官方微博發布消息稱，中國駐柬埔寨大使館獲悉案件後，第一時間聯繫柬內政部了解情況，要求柬警方全力偵破案件，並將協助遇害者家屬處理善後事宜。