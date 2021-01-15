世衛專家抵武漢 石正麗被譽為“中國科學院先進工作者”

世界衛生組織（WHO）專家將於武漢展開溯源調查之際，中國科學院15日再度公開表揚武漢病毒研究所研究員石正麗，並稱她是“中國科學院先進工作者”，甚至大篇幅描述她對病毒研究的成果。中國科學院武漢病毒研究所15日在官方微信公眾號宣布，中國人力資源和社會保障部國家表彰獎勵辦公室主任劉麗軍15日宣讀相關決定，給予石正麗“中國科學院先進工作者”的稱號。

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新冠病毒所還透過文章大篇幅細數石正麗對新冠的研究成果，並稱她在疫情爆發後，“第一時間作為最主要的骨幹力量參與到疫情防控的科技攻關中”。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出新冠病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外泄病毒的關鍵人物。

就在中國官方給予石正麗“中國科學院先進工作者”稱號的前一天，由世界衛生組織派出的專家搭機抵達湖北武漢，準備在完成14天隔離後，對疫情溯源調查。

石正麗去年底以個人身分透過電子郵件接受英國廣播公司（BBC）訪問，曾被問到是否會邀請世衛專家來實驗室調查，從而終結外界質疑時，她寫道：“我和世衛專家溝通過兩次”、“我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒所訪問”。

當被追問這是否會意味着展開正式調查，例如讓專家們查看實驗室數據和紀錄，石正麗則回復：“我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的”。