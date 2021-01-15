世衛赴武漢調查新冠肺炎病毒源頭小組第14人今獲准上飛機

中國外交部發言人趙立堅周五表示，已安排世衛組織（WHO）專家組中的一位英國專家前往中國。趙立堅在外交部例行記者會上做出上述表述，並稱兩名世衛組織專家組成員在新加坡進行了第二輪新冠病毒抗體檢測，其中一位英國專家檢測結果為陰性，另一位則仍為陽性。

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據路透社今天報道稱，中國外交部稱已安排世衛組織專家組中的一位英國專家前往中國。

WHO專家組周四到達武漢開展新冠病毒溯源研究工作，將和中國專家一道開展新冠病毒溯源研究工作。華爾街日報此前引述知情人士報道稱，中國周四拒絕WHO專家組的兩名成員從新加坡登機飛往中國，因為他們未能通過健康篩查程序。

華爾街日報報道說，WHO新冠溯源專家組兩成員因未通過健康檢查被拒入境中國。由於這兩名專家組成員在過境新加坡時的血清檢測顯示新冠抗體呈陽性，二人未被允許登上飛往武漢的飛機。

據知情人士透露，由於未通過中國政府的健康檢查程序，世界衛生組織赴中國進行新冠病毒溯源的國際專家組兩名成員周四未能前往中國。

這些知情人士稱，由於這兩名專家組成員在過境新加坡時的血清學檢測顯示新冠抗體呈陽性，參與該檢查程序的中國官員沒有允許兩人登上飛往武漢的飛機。這個由15名成員組成的專家組的其他人員已按計畫於周四抵達新冠疫情最初的中心武漢。

華爾街日報說，這一波折使得這項已經充滿政治敏感性的任務變得更加複雜，中國政府已發起了一場廣泛的行動，以讓人們對一種在中國中部首次發現的病原體的來源產生懷疑。WHO和北京方面花了幾個月的時間來談判這項任務的條款，這項任務已被多次推遲，該聯合國機構的研究人員說，這原本應當是一次協同的工作，但他們對中國科學家所取得的進展缺乏清晰的了解。