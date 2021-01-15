中國學者：2021年Covid疫情可能更甚

法廣存檔圖片：中國科研人員認為，面對病毒變異，中國戰“疫”模式在2021年也有局限性。 Image d'archive RFI: Selon des chercheurs chinois, la méthode chinoise de confinement massif et de restrictions sanitaires drastiques ne sera plus suffisante face au Covid-19 en 2021.

隨着Covid-19病毒出現傳染性更強的變種，中國研人員對2021年疫情發展的一種悲觀預測引起了國際輿論的重視。面對病毒變異，中國的防疫模式也存在局限性。

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中國科研人員在專業刊物中最新發表的一份報告認為，Covid-19疫情在2021年的衝擊可能甚於2020年。可能出現的不好情形是，到3月份全球死亡總數達500萬。如今，隨着傳染性更強的Covid-19病毒變種在全球的蔓延，這種悲觀預測成為一種現實的可能性增大了。

中國疾控中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任，現年69歲的中國工程院院士徐建國（XU Jianguo）就是如此分析當前全球Covid-19疫情發展趨勢的。

本台RFI常駐北京記者拉加德（Stéphane Lagarde）周五（2021年1月15日）報導說，徐建國院士對其所言心中有數。這位國際知名的細菌學專家是一年前武漢出現疫情後，首批派遣當地的病原檢測結果初步評估專家組組長。徐建國院士如今協調着中國疾控中心傳染病預防控制國家重點實驗室ˎ 中國軍方，以及中國境內其他軍用或民用傳染病研究機構的研究工作，其成果已在一周前的1月8日被刊登於 « 疾病監測»雜誌（Disease Surveillance）。

Covid死亡率可達3%

據科研人員介紹，傳染病模擬結果顯示，到3月初，預計至少還會有30萬人死亡，而更糟糕的情況是全球死亡總數達500萬。如果真的出現了這種悲觀情形，那就是說死亡率不是2，1%，而是3%。這也就是湖北省武漢市去年冬天的死亡率，當時醫院人滿為患。

法廣存檔圖片：中國武漢 Image d'archive RFI: Dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où la première épidémie connue de coronavirus a commencé, la maladie a été éteinte © NICOLAS ASFOURI / AFP 法新社

中國防疫模式的局限

«南華早報»引述中國科學院上海巴斯德研究所一名沒有參與這項科研的學者的評論，那會造成全球衛生體系崩潰。這就是說，隨着病毒的變異，變種可能隱藏在人群里，每到季節就發作。在此情形下，研究人員指出，大規模封城ˎ 展開檢測ˎ 執行嚴格的衛生限制措施，總之阻止疫情蔓延的中國防疫模式也無濟於事。