北京擬禁BNO港人任公職美銀估算移民資金流出2800億

南華早報引述消息人士報導，全國人大常委會下周三至五（20 至 22 日）加開臨時會議，會議將會加插香港議題，其中建議訂立議案，禁止 BNO護照持有人擔任公職。另一建議是，護照持有人在香港選舉喪失投票權。另外，根據美國銀行一份最新報告估計，今年港人移居英國，將會導致多達2800億港元資本流出香港。

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人大會議議程迄今現時仍未見香港議題，只有海警法、動物防疫法、濕地保護法等議題，不過常委會有權加插。消息人士向南早表示，即使3天會議未必對香港議題有即時決定，但是預計會加入討論，當中包括禁止BNO護照持有人擔任本港公職。另一建議是，是令護照持有人失去投票權。消息人士認為，前者比較恰當，而且具備法律根據；至於後者，官員仍然對此存在分歧。消息人士指，人大常委會即使討論議題，亦未必立即議決。

報道亦引述消息人士指，人大下周的會議亦可能會談到香港選舉制度的議題，並建議作出修改。路透社早前引述北京官員指，中央為防民主派取得立法會議席過半數，正考慮修改香港立法會選舉制度，原定今年 9 月 5 日舉行的立法會換屆選舉，有可能會再度押後。報道又指出，中方正研究改變特首選舉委員會制度，形容有關“改革”會“動搖整個政治根基”。

此外，鳳凰衛視日前發表保安局長李家超專訪，李家超被問到近期有建議指中央應嚴格執行《中國國籍法》，禁止外地港人雙重國籍和放棄香港投票權，李家超回應指，BN(O) 只是“旅遊證件”，不會享有任何領事保護，大家對此立場態度清晰。“當然這次英國政府做一些違反當時說的做法，將 BN(O) 處理手法改了，有關國籍的問題，是中央的事權，這是一個嚴肅的問題”，並指外交部已就此多次發表聲明。李家超最後說，“如果中央對於譬如 BN(O) 的態度及處理作出任何決定，特區政府當然積極配合。”

對BNO持有人移民英國對香港的影響，美國銀行新的一份報告估計，今年香港人移居英國，將會導致多達2800億港元資本流出香港。英國政府早前宣布在本月31日起接受香港BNO持有人申請五年簽證，成功申請人士可以到英國學習及工作，BNO 持有人的受養親屬同樣可以申請，但必須通常居住香港。英國內政部去年一份報告預測2021年將會有 153,300 香港人赴英。由去年1月起計算，5年內移民人數或高達32.16萬。

美國銀行並且估算，這些香港人5年內資金流出合共高達5800億港元。

報道引述美國銀行策略師 Chun Him Cheung 表示，由於全球低利率導致流動性維持強勁，資金流出短期內不會影響香港的利率。