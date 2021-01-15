坎伯將任美印太事務協調總監台各界看好未來台美關係

美國總統當選人拜登即將任命美國國務院前亞太助理國務卿坎伯（Kurt Campbell）擔任白宮國家安全委員會的「印太事務協調總監」（Coordinator for the Indo-Pacific）；坎伯也是拜登團隊第一個任命的亞洲事務主管。

廣告 繼續瀏覽後續

對於這項人事案，台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新分析說，坎伯算是台灣的老朋友，目前台灣在印太戰略參與的機制都比較邊緣，他上任後，預料將提升台灣在印太戰略的地位。

台灣外交部也表示，坎伯對台灣友好，對台美關係未來發展有正面意義。

「印太事務協調總監」是美國候任國安顧問蘇利文（Jake Sulliven）新設的職務，坎伯過去是歐巴馬政府的亞太助卿，蘇利文搭擋坎伯，讓外界嗅到歐巴馬的亞洲政策有復興的趨勢。

台灣的駐美代表處政治組前組長介文汲指出，坎伯是歐巴馬政府時期美國重返亞太政策的設計者和執行者之一，也是印太戰略催生者，預料在亞太政策會走回傳統路線，不會像特朗普把台灣當成對抗中國大陸的棋子，美中劍拔弩張的情況會逐漸改善。

國民黨主席江啟臣說，拜登政府新的外交國安團隊，人事全面更新，新人事幾乎都由在前總統歐巴馬時代有處理對外事務經驗的高層官員出任，代表新的美國政府對外政策與關係，勢必與特朗普時代有所不同，未來美國對外、對台關係應該會有調整。

一個月前，坎伯出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)美台關係在線研討會時曾經指出，美國必須鼓勵台海和平對話，這符合各方戰略利益，美國維持確保台海和平穩定的信譽與承諾十分重要。他明白表示，美國「挺台但不反中」，仍希望在特定議題上與中國大陸發展建設性關係。

這個月12日，坎伯曾與華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）聯名發表文章指出，有兩項挑戰威脅區域的秩序和平，一是中國大陸的經濟和軍事崛起，包括威脅侵略台灣，及對香港與新疆施壓；二是特朗普總統。

文章指出，印太戰略應建立一個應對中國大陸挑戰的盟友及夥伴聯盟，美國需要再次在區域扮演關鍵角色，加強對區域的共識。